Kazakistan’ın Çimkent kentinde yaşayan Ulbossın Sartayeva (71), dört yıldır yaşadığı kalp rahatsızlığının tedavisi için binlerce kilometre yol kat ederek Antalya’ya geldi. Sosyal medyada Antalya’da gerçekleştirilen küçük kesiyle kapalı kalp ameliyatı videolarını izleyen Sartayeva, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geçirdiği başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

SOSYAL MEDYADA GÖRDÜ, ANTALYA’YI TERCİH ETTİ

Türkiye’de yaşayan kızı Zhanar Zhazybayeva, annesinin kalp kapağının değişmesi gerektiğini öğrendikten sonra tedavi seçeneklerini araştırdı. Sosyal medyada DHA’nın “Kalbe küçük kesiyle büyük müdahale” başlıklı haber videosuna ulaşan aile, ameliyatın Antalya’da yapılmasına karar verdi.

Zhazybayeva, Türk doktorlara güvendiklerini belirterek, “Annem ameliyatın kapalı yöntemle yapılmasını istiyordu. Birkan Hoca’ya başvurduk, kabul etti. Annem şimdi çok iyi” dedi.

6 SANTİMETRELİK KESİYLE KALP KAPAK DEĞİŞİMİ

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Birkan Akbulut, hastanın nefes darlığı ve çabuk yorulma şikayetleriyle başvurduğunu söyledi. Yapılan değerlendirmelerin ardından meme altından yaklaşık 6 santimetrelik küçük bir kesiyle minimal invaziv kalp kapağı değişimi gerçekleştirildi.

Bir gece yoğun bakımda takip edilen Sartayeva’nın kısa sürede toparlandığını belirten Akbulut, hastanın taburcu edileceğini açıkladı.

SAĞLIK TURİZMİNDE DİKKAT ÇEKEN OPERASYON

Doç. Dr. Akbulut, bildikleri kadarıyla Sağlık Bakanlığı’nın sağlık turizmi kapsamında Türkiye’ye gelen yabancı bir hastaya ilk kez bu yöntemle kapalı kalp ameliyatı yapıldığını ifade etti. Bu gelişme, Antalya’nın yalnızca turizmde değil, uluslararası sağlık hizmetlerinde de tercih edilen merkezlerden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

“ALLAH ONUN YOLUNU AÇIK ETSİN”

Başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuşan Ulbossın Sartayeva, doktoruna teşekkür ederek, “Birkan Hoca çok başarılı ve bilgili bir doktor. Allah onun yolunu açık etsin. Başka insanlara da yardım etsin” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Antalya’da gerçekleştirilen bu operasyon, kapalı kalp ameliyatı için Türkiye’yi tercih eden yabancı hastaların sayısının arttığını ve kentin sağlık turizmindeki gücünü ortaya koydu.