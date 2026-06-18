Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan Orta Vadeli Program’da enflasyon hedeflerinin tek haneli rakamlar olarak belirlenmesine rağmen, devletin kendi alacaklarında uyguladığı yüksek faiz oranının esnafı ekonomik çıkmaza sürüklediğini belirten Yeniden Refah Partisi Alanya İlçe Başkanı Burhan Dündar, 2027 yılı için yüzde 9, 2028 yılı için ise yüzde 8 enflasyon hedefi açıklanırken, vergi ve SGK borçlarını yapılandırmak isteyen esnafa yüzde 29 oranında faiz uygulanmasının ekonomik gerçeklerle bağdaşmadığı gibi adalet duygusunu da zedelediğini ifade etti.

DEVLET VATANDAŞINA TEFECİ MANTIĞIYLA YAKLAŞAMAZ

Ekonominin bel kemiğini oluşturan esnafın artan maliyetler, düşen alım gücü ve finansman sıkıntısıyla ayakta kalmaya çalıştığını vurgulayan Dündar, vergisini ödemek ve SGK borcunu yapılandırarak yoluna devam etmek isteyen esnafın cezalandırılmaması gerektiğini belirterek, devletin vatandaşına tefeci mantığıyla yaklaşamayacağını, bu anlayışın borçları azaltmayıp aksine esnafı daha büyük bir borç sarmalının içine iteceğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi olarak üretimi, istihdamı ve esnafı önceleyen bir ekonomi anlayışını savunduklarını dile getiren Dündar, esnafı yaşatmanın devletin görevi olduğunu hatırlatarak, vergi ve SGK borçlarının yapılandırılmasında uygulanan yüzde 29 faiz oranının makul seviyelere çekilmesi ve esnafın nefes alacağı adımların bir an önce atılması gerektiğini hatırlattı.