Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı ve Dim Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya’nın yüksek kesimlerinde bulunan Tereviç Yaylası’nı ziyaret etti.

Uğurlu Mahallesi’ne bağlı, yaklaşık bin 650 metre rakımdaki Tereviç Yaylası’nda sabah saatlerini geçiren Dim, ziyarete ilişkin görüntü ve değerlendirmelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

TEREVİÇ YAYLASI’NDA DOSTLARIYLA BULUŞTU

Mehmet Ali Dim, yayla ziyaretinde dostlarıyla birlikte Uğurlu Mahallesi Muhtarı Ahmet Sarı’nın evine konuk oldu.

Yaylanın doğal atmosferi, temiz havası ve manzarasının dikkat çektiğini belirten Dim, kendilerini ağırlayan Muhtar Sarı’ya misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.

“HAVASI VE MANZARASI MUHTEŞEM”

Tereviç Yaylası ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dim, şu ifadeleri kullandı:

“Alanya’da bu sabah Uğurlu köyünün yaylası bin 650 metre rakımlı Tereviç Yaylası’nda köy muhtarımız Ahmet Sarı’nın evine dostlarla misafir olduk. Havası ve manzarası muhteşem. Muhtarımıza teşekkür ederiz.”

ALANYA’NIN YAYLALARI DİKKAT ÇEKİYOR

Sahil kesimindeki sıcak havadan farklı olarak yüksek rakımı ve serin havasıyla öne çıkan Alanya’nın yaylaları, özellikle yaz aylarında vatandaşların uğrak noktaları arasında bulunuyor.

Tereviç Yaylası da doğal dokusu ve yüksek rakımıyla Alanya’nın kırsal güzelliklerini yansıtan noktalardan biri olarak öne çıkıyor.

Mehmet Ali Dim’in paylaşımı da Tereviç Yaylası’nın havasını ve manzarasını bir kez daha gündeme taşıdı.

MUHTAR SARI’YA TEŞEKKÜR

Dostlarıyla birlikte yaylada keyifli bir sabah geçiren Mehmet Ali Dim, ev sahipliği ve misafirperverliği nedeniyle Uğurlu Mahallesi Muhtarı Ahmet Sarı’ya teşekkürlerini iletti.

Bin 650 metre rakımdaki Tereviç Yaylası’nın doğal güzelliklerine vurgu yapan Dim’in ziyareti, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle tamamlandı. (Mehmet TUNÇ)