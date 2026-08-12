ALANYA’DA turizm sezonunun uzamasının sektör açısından olumlu bir gelişme olduğu belirtilen toplantıda, ekim ayında yüksek seyreden doluluk oranlarının birçok otelde kasım sonuna kadar devam etmesinin, sezon içerisindeki dönemsel talep düşüşlerinin etkisini azalttığı ifade edildi.

ALTİD Başkanı Cem Özcan, turizm sezonunun sonbahar aylarına doğru uzamasının Alanya açısından önemli bir fırsat olduğunu belirterek, bunun turizm çeşitliliğinin geliştirilmesine katkı sağladığını söyledi.

‘ALANYA DENİZ, KUM VE GÜNEŞTEN ÇOK DAHA FAZLASI’

Alanya’nın tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin turizm açısından daha etkin değerlendirilmesi gerektiğini belirten Özcan, kentin deniz, kum ve güneş turizminin yanı sıra farklı deneyimler sunabilecek önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Özcan, “Alanya; Syedra Antik Kenti, tarihi yapıları, kültür yolları, mağaraları, yaylaları ve doğal güzellikleriyle çok zengin bir destinasyon. Bu değerleri korumak, geliştirmek ve doğru şekilde tanıtmak Alanya’nın turizm geleceği açısından büyük önem taşıyor” dedi.

KÜLTÜR TURİZMİ YÜKSELEN BİR DEĞER

Toplantıda kültür turizminin dünyada yükselen turizm eğilimleri arasında yer aldığı, ziyaretçilerin tarihi ve kültürel değerlerin yanı sıra yerel yaşam, sanat ve gastronomi deneyimlerine de ilgi gösterdiği belirtildi.

Kültür turizminin ekonomik katkısının yanı sıra tarihi ve kültürel mirasın korunmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına da katkı sağladığı vurgulandı.

‘ALANYA’NIN DEĞERLERİNİ KORUYARAK GELECEĞE TAŞIMALIYIZ’

Alanya’nın sürdürülebilir ve güçlü bir turizm destinasyonu olabilmesi için doğal, tarihi ve kültürel mirasın korunması gerektiğini belirten Özcan, “Alanya’nın kendine özgü tarihi ve kültürel kimliğini korurken bu değerleri turizmle doğru şekilde buluşturmalıyız. Farklı turizm deneyimleri sunan güçlü bir destinasyon olmak önceliklerimiz arasında.” diye konuştu. Toplantıda, turizm sezonunun daha geniş bir döneme yayılması ve alternatif turizm türlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: ALTİD BÜLTEN