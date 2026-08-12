Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası, üyelerine yönelik sosyal ve ekonomik avantajlar sağlayan çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Oda ile Başarım Eğitim Kursları Merkez Şubesi arasında gerçekleştirilen anlaşma kapsamında, oda üyeleri ve birinci derece yakınlarına eğitim hizmetlerinde yüzde 50 indirim imkânı sunuldu.

Gerçekleştirilen iş birliğiyle özellikle eğitim giderlerinin aile bütçesi üzerindeki yükünün azaltılması ve öğrencilerin eğitim olanaklarına daha avantajlı şartlarda ulaşabilmesi amaçlanıyor.

ÜYELERİN BİRİNCİ DERECE YAKINLARI DA YARARLANACAK

Anlaşmanın yalnızca Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası üyelerini değil, üyelerin birinci derece yakınlarını da kapsadığı belirtildi.

Böylece oda bünyesinde faaliyet gösteren esnafın ailelerinin de Başarım Eğitim Kursları tarafından sunulan eğitim hizmetlerinden yüzde 50 indirim avantajıyla faydalanmasının önü açıldı.

İş birliğinin, özellikle eğitim hayatına devam eden çocukları bulunan oda üyelerine önemli bir ekonomik katkı sunması bekleniyor.

AİLE BÜTÇESİNE YÜZDE 50’LİK DESTEK

Artan eğitim giderleri karşısında yapılan anlaşmanın aile bütçelerine destek sağlaması hedefleniyor. Oda üyelerinin çocuklarının eğitim süreçlerini desteklemeyi amaçlayan uygulamayla eğitime erişimin kolaylaştırılması da amaçlanıyor.

Oda tarafından gerçekleştirilen iş birliğinin, üyelerin yalnızca mesleki faaliyetlerine değil, sosyal yaşamlarına ve ailelerinin ihtiyaçlarına yönelik destek çalışmalarının da bir parçası olduğu ifade edildi.

EĞİTİME ERİŞİMİN KOLAYLAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Başarım Eğitim Kursları Merkez Şubesi ile yapılan protokolün temel hedeflerinden birinin öğrencilerin eğitim süreçlerine katkı sunmak olduğu kaydedildi.

Yüzde 50 indirim avantajının, eğitim hizmetlerinden yararlanmak isteyen oda üyeleri ve yakınları açısından önemli bir fırsat oluşturacağı değerlendiriliyor.

DETAYLI BİLGİ İÇİN İLETİŞİM NUMARASI PAYLAŞILDI

Anlaşmadan faydalanmak isteyen Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası üyeleri ile birinci derece yakınlarının, kampanyanın kapsamı ve başvuru koşulları hakkında ayrıntılı bilgi almak için 0505 533 61 39 numaralı telefon üzerinden iletişime geçebileceği belirtildi.

Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası’nın önümüzdeki süreçte de üyelerine ekonomik ve sosyal avantajlar sağlayacak farklı kurum ve kuruluşlarla iş birliklerini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi (Şerife ÇOBAN)