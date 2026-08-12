Alanya’nın yaz sezonundaki hareketli gece hayatı, dünyaca tanınan isimleri ağırlamaya devam ediyor. Uluslararası müzik dünyasında son yıllarda dikkat çeken sanatçılardan DYSTINCT, Konaklı Mahallesi’nde faaliyet gösteren Club Summer Garden’ın konuğu oldu.

Fas kökenli Belçikalı sanatçıyı yakından görmek isteyen çok sayıda müziksever eğlence merkezini doldurdu. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte gece boyunca hareketli anlar yaşandı.

DYSTINCT’E ALANYA’DA YOĞUN İLGİ

Uluslararası müzik kariyerinde geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan DYSTINCT’in Alanya konseri de büyük ilgi gördü. Sanatçının sahneye çıkmasıyla birlikte Club Summer Garden’daki eğlence doruğa ulaştı.

DYSTINCT, performansı boyunca sevilen parçalarını hayranları için seslendirdi. Eğlence merkezini dolduran müzikseverler de şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Sanatçının enerjik performansı, sahne şovları ve eğlence merkezindeki atmosfer birleşince ortaya renkli görüntüler çıktı.

YERLİ VE YABANCI TATİLCİLER BULUŞTU

Turizm sezonunun hareketli geçtiği Alanya’da düzenlenen konser, kentte tatil yapan yabancı turistlerin de ilgisini çekti. Yerli müzikseverlerle turistleri aynı sahne etrafında buluşturan etkinlik, Alanya’nın gece hayatındaki hareketliliğine katkı sağladı.

Konaklı’da uzun yıllardır eğlence sektöründe faaliyet gösteren Club Summer Garden, yaz sezonunda farklı ülkelerden sanatçı ve DJ’leri ağırlayarak müzikseverlerle buluşturuyor.

DYSTINCT konseri de mekanın sezon boyunca gerçekleştirdiği dikkat çeken organizasyonlardan biri oldu.

EĞLENCE GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ

DYSTINCT’in sahne performansına yoğun ilgi gösteren hayranları, sanatçının parçalarına eşlik ederek gece boyunca müzik ve dansın keyfini çıkardı.

Sahnedeki enerjisiyle kalabalığı hareketlendiren DYSTINCT, Alanya’daki hayranlarıyla buluşmanın heyecanını yaşarken, konser alanındaki coşku gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

ALANYA’DA RENKLİ BİR GECE DAHA

DYSTINCT’in sahne aldığı etkinlikle Club Summer Garden, uluslararası bir sanatçıyı daha Alanya’daki müzikseverlerle buluşturmuş oldu.

Yoğun katılımla gerçekleşen konser, hem DYSTINCT hayranları hem de Alanya’da tatilini sürdüren eğlence tutkunları açısından yaz sezonunun renkli gecelerinden biri olarak öne çıktı.

Sanatçının performansına eşlik eden müzikseverler, gece boyunca eğlenirken DYSTINCT’in Alanya buluşması hafızalarda kalan bir organizasyona dönüştü. (Mehmet TUNÇ)