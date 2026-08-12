Alanya’nın kırsal mahallelerinde tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini desteklemeye yönelik yatırımlar devam ediyor. Bu kapsamda Yeşilöz ve Keşefli mahallelerinde bulunan tarım arazilerinin sulanmasına imkân sağlayacak yeni sulama hattının açılışı gerçekleştirildi.

Bölgedeki üreticilerin suya erişimini kolaylaştıracak projenin, tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesinin yanı sıra üretimde verimliliğin artırılmasına da katkı sağlaması hedefleniyor.

ÜRETİCİLERİN SUYA ERİŞİMİ KOLAYLAŞACAK

Yeşilöz ve Keşefli mahallelerinde tarımla uğraşan üreticiler açısından büyük önem taşıyan sulama hattıyla birlikte tarım arazilerinin daha etkin şekilde sulanmasının önü açıldı.

Özellikle tarımsal sulamanın üretimin devamlılığı açısından taşıdığı önem dikkate alındığında yeni hattın bölge çiftçisinin üretim kapasitesini desteklemesi bekleniyor.

Sulama imkânlarının geliştirilmesiyle üreticilerin tarımsal faaliyetlerini daha verimli şekilde sürdürebilmesi ve bölgenin tarımsal potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi amaçlanıyor.

KAYMAKAM ÖZTÜRK AÇILIŞA KATILDI

Sulama hattının açılış programına Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ile Antalya DSİ Bölge Müdürü Özhan Erdanışman katıldı.

Programda ayrıca Belediye Başkan Vekili Nazmi Zavlak, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yöneticileri, mahalle muhtarları, oda temsilcileri ve çok sayıda üretici yer aldı.

Katılımcılar, bölge tarımı açısından önem taşıyan yatırımın hizmete alınmasına tanıklık etti.

“TARIMSAL ÜRETİM TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ”

Açılış programında konuşan Kaymakam Şakir Öner Öztürk, tarımsal üretimin yalnızca bölge ekonomisi açısından değil, Türkiye’nin geleceği ve gıda güvenliği bakımından da stratejik öneme sahip olduğuna dikkat çekti.

Üretimin devamlılığının önemini vurgulayan Öztürk, çiftçilerin üretmeye devam etmesinin desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, üretimden ve üretmekten vazgeçilmemesi gerektiğini söyledi.

PROJEYE EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Kaymakam Öztürk, sulama hattının hayata geçirilmesinde katkı sağlayan kurum ve isimlere de teşekkür etti.

Öztürk, projenin gerçekleştirilmesine sundukları katkılar dolayısıyla önceki dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne teşekkürlerini iletti.

YEŞİLÖZ VE KEŞEFLİ TARIMINA ÖNEMLİ KATKI

Yeni sulama hattının faaliyete geçmesiyle Yeşilöz ve Keşefli mahallelerindeki tarım arazilerinin sulama olanaklarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Suyun tarım arazilerine daha etkin ulaştırılmasının üreticilerin faaliyetlerini desteklemesi, tarımsal verimliliğe katkı sunması ve bölgedeki üretimin devamlılığını güçlendirmesi bekleniyor.

Kaymakam Öztürk, sulama hattının Yeşilöz ve Keşefli’deki üreticilere ve Alanya tarımına hayırlı ve bereketli olmasını dileyerek yatırımın bölge tarımına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Açılışın ardından sulama hattı üreticilerin kullanımına sunuldu.