Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yürütülen yasa dışı bahis, kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet soruşturmasına yeni iddialar eklendi. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Kütahyalı, savcılık işlemlerinin ardından tutuklandı.

MASAK RAPORUNDA PARA HAREKETİ İDDİASI

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, Kütahyalı’nın hesaplarında milyonlarca liralık para hareketi incelendi. Haberlerde, 2022-2024 yılları arasında elektronik para kuruluşları üzerinden 35 milyon TL’yi aşan para girişi olduğu öne sürüldü.

Kütahyalı’nın ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, para hareketlerinin alacak ve borç ilişkisi kapsamında olduğunu savunduğu aktarıldı. Soruşturma ise Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürüyor.

MURAT AĞIREL’DEN LÜKS ARAÇ İDDİASI

Gazeteci Murat Ağırel, Onlar TV yayınında Kütahyalı hakkında bu kez lüks araç iddiasını gündeme getirdi. Ağırel, Kütahyalı’nın yaklaşık 3 yıl önce eşi Pınar Ayaz ile Gürcistan’a gittiğini, burada bir lüks araç alım sürecine dahil olduğunu ileri sürdü.

Ağırel’in iddiasına göre Kütahyalı, aracın parasını Türkiye’ye dönüşten sonra ödeyeceğini söyledi. Ancak Türkiye’ye geldikten sonra ödeme yapılmadı ve araç da iade edilmedi.

SAHTE PLAKA VE ŞASİ NUMARASI İDDİASI

Ağırel, aracın daha sonra Türkiye’de izinin sürüldüğünü ve Nagehan Alçı’nın evinin bahçesinde bulunduğunu öne sürdü. İddiaya göre araçta sahte plaka kullanıldı, ayrıca aracın şasi numarasıyla ilgili de usulsüzlük yapıldı.

Ağırel, bu yöntemin kamuoyunda “change araç” olarak bilindiğini belirterek, Gürcistan plakalı aracın Türkiye’de başka bir araca ait bilgilerle kullanılmış olabileceğini iddia etti.

“POLİS KORUMASIYLA DENETİMDEN GEÇTİ” İDDİASI

Yayında dile getirilen bir diğer iddia ise Kütahyalı’ya tahsis edilen polis koruması üzerinden oldu. Ağırel, sahte plakalı aracın bu koruma nedeniyle denetimlerden kolay geçtiğini ileri sürdü.

Ağırel ayrıca benzer bir iddianın yalnızca Mercedes marka araçla sınırlı olmadığını, bir Jaguar marka araç için de aynı yöntemin kullanıldığını öne sürdü. Bu iddialara ilişkin Kütahyalı cephesinden yeni bir açıklama yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Rasim Ozan Kütahyalı hakkındaki mevcut dosya, yasa dışı bahis ve kara para aklama iddiaları üzerinden ilerliyor. Araçla ilgili iddialar ise Murat Ağırel’in açıklamalarına dayanıyor. Bu nedenle söz konusu iddialar, yargı kararı veya resmi makam açıklaması olmadan kesinleşmiş bilgi olarak kabul edilmiyor.