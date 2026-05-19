Siirt’te yalnızca belirli bölgelerde doğal olarak yetişen ve endemik bitki türleri arasında yer alan Şirvan Sümbülü ile Dicle Kır Sümbülü, baharın gelişiyle birlikte çiçek açtı. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) “hassas düzey” kategorisinde yer alan bu nadir türleri koparanlara 699 bin 245 TL idari para cezası uygulanıyor.

Doğa tutkunlarının ilgisini çeken çiçekler, Siirt’in en önemli doğal alanlarından biri olan Botan Vadisi Milli Parklar Bölgesinde görüntülendi. Özellikle 1200 ile 1500 metre rakıma sahip yamaçlarda görülen bu bitkiler, hem bilimsel araştırmalar hem de biyolojik çeşitliliğin korunması açısından büyük önem taşıyor.

YALNIZCA BU BÖLGEDE YETİŞİYOR

Siirt Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mesut Sırrı, kent ve çevresindeki bitki florası üzerine kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Sırrı, özellikle bölgeye özgü endemik türlerin toplanarak üniversite bünyesinde incelendiğini ve bilimsel kayıt altına alındığını belirtti.

Sırrı, Şirvan Sümbülü (Bellevalia koyuncui) ile Dicle Kır Sümbülü’nün (Bellevalia vuralii) nisan ve mayıs aylarında ortaya çıktığını, Botan Vadisi’nin yüksek kesimlerinde doğal olarak yetiştiğini ifade etti.

TURİSTLERE VE VATANDAŞLARA UYARI

Uzmanlar, bu bitkilerin yalnızca Siirt ve çevresindeki sınırlı alanlarda görüldüğüne dikkat çekerek, ziyaretçilerin çiçekleri koparmaması gerektiğini vurguluyor. Endemik türlerin zarar görmesi halinde yüksek para cezalarının uygulanmasının yanı sıra, geri dönüşü olmayan ekolojik kayıplar da yaşanabiliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, özellikle ilkbahar aylarında Botan Vadisi’ne gelen ziyaretçileri bilinçlendirmek amacıyla bilgilendirme çalışmaları yürütüyor.

BOTAN HERBARYUMU’NDA KORUMA ALTINDA

Siirt’e özgü bitki türleri, Siirt Üniversitesi bünyesinde oluşturulan Botan Herbaryumunda muhafaza ediliyor. Burada teşhis edilen bitkiler hem bilimsel araştırmalarda kullanılıyor hem de öğrencilere ve halka tanıtılıyor.

Türkiye’nin doğal zenginlikleri arasında yer alan bu nadir çiçekler, biyolojik çeşitliliğin korunmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.