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Jandarma ekipleri kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Hastanelerde tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaralılardan 9’u ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne, diğer yaralı ise Adaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsü, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 10 kişi yaralandı.

yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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