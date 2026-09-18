yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
BİNGÖL’ün Adaklı ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Adaklı ilçesine bağlı Karaçubuk köyü mevkiinde meydana geldi.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsü, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 10 kişi yaralandı.
EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı.
9 YARALI BİNGÖL DEVLET HASTANESİ’NE KALDIRILDI
Yaralılardan 9’u ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne, diğer yaralı ise Adaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastanelerde tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.