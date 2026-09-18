İSTANBUL’UN Kadıköy ilçesinde yayımlandığı belirtilen bir ev arkadaşı ilanı, içerdiği sıra dışı koşullarla sosyal medyada gündem oldu. Paylaşılan ilana göre eve taşınacak kişiden günlük yaşamdan temizlik düzenine kadar çok sayıda kurala uyması isteniyor.

İlanda en fazla dikkat çeken şartlardan biri ise salonda bulunan koltuğun kullanımıyla ilgili oldu. Koltuğu kullanmak isteyen ev arkadaşından aylık kiraya ek olarak 1500 TL talep edildiği belirtildi.

YALNIZCA VEGAN EV ARKADAŞI ARANIYOR

İlanda eve başvuracak kişinin vegan olması şartı da yer aldı. Bunun yanı sıra evde saat 16.00’dan sonra yemek pişirilmemesi istendiği aktarıldı.

Hafta içi günlerde ise saat 22.00’den sonra ışıkların kapatılması gerektiği ifade edildi.

TEMİZLİK VE ÇİÇEKLER DE YENİ EV ARKADAŞINA

İlandaki koşullar bununla da sınırlı kalmadı. Ev sahibinin evde bulunmadığı zamanlarda çiçeklerin sulanması ve pazar günleri yapılacak temizliğin yeni ev arkadaşı tarafından üstlenilmesi istendiği belirtildi.

Evde gerçekleştirilen grup meditasyonlarının oluşturduğu kalabalıktan da şikâyet edilmemesi talep edildi.

KOLTUK İÇİN AYLIK 1500 TL

İlanın sosyal medyada dikkat çekmesine neden olan maddelerden biri de ortak kullanım alanındaki koltuk oldu. Paylaşıma göre salondaki koltuğu kullanmak isteyen kişinin her ay 1500 TL ek ücret ödemesi gerekiyor.

Sosyal medyada paylaşılan ilanın gerçekliği ve halen yayında olup olmadığına ilişkin ise doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.