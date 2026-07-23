Alanya Belediyesi tarafından belediyenin kendi imkânlarıyla geliştirilen deniz yüzeyi temizleme aracı Wasteddin, uzun bir aranın ardından yeniden aktif olarak hizmet vermeye başladı. Son günlerde kıyılarda gözle görülür şekilde artan deniz kirliliği üzerine yeniden görevlendirilen araç, her sabah erken saatlerde denize açılarak yüzey temizliği gerçekleştiriyor.

Çalışmalarını ağırlıklı olarak Kızılkule ile Tersane arasındaki sahil bandında sürdüren Wasteddin, deniz yüzeyinde biriken plastik atıklar, ambalajlar ve çeşitli çöpleri toplayarak kıyı şeridinin temiz tutulmasına katkı sağlıyor.

Bir süredir kullanılmaması nedeniyle kamuoyunda tartışmalara konu olan deniz temizleme aracının yeniden hizmete alınması, özellikle yaz sezonunda artış gösteren deniz kirliliğine karşı atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Turizm sezonunun en yoğun dönemlerinden birinin yaşandığı Alanya'da yürütülen temizlik çalışmalarının, hem çevrenin korunmasına hem de sahillerin daha temiz kalmasına katkı sağlaması hedefleniyor.