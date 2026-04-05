Dolar kuru bugün 5 Nisan 2026 itibarıyla 44,5381 TL alış ve 44,6268 TL satış seviyesinde. Dünkü kapanış 44,6337 TL’ye göre dolar/TL yaklaşık %0,14 düşüş gösteriyor.

Kurun bu sabah hafif geri çekilmesi, Alanya’da turizm gelirleri, dövizle çalışan işletmeler ve ithal girdiye bağlı esnaf tarafından yakından izleniyor. Özellikle sezon öncesi fiyatlama yapan oteller ve acenteler için “dolar kaç lira” sorusu yine gündemin üst sıralarında.

DOLAR BUGÜN KAÇ TL (5 NİSAN 2026)

5 Nisan 2026 dolar kuru alış fiyatı 44,5381 TL, satış fiyatı 44,6268 TL olarak görülüyor. Gün içinde bankalar ve döviz bürolarında makas aralıkları değişebildiği için “dolar kuru canlı” takip edenlerin ekranda gördüğü rakam ile işlem fiyatı arasında fark oluşabiliyor.

Alanya’da özellikle turizm tarafında tahsilatlar çoğu zaman döviz bazlı, giderlerin önemli kısmı ise TL ağırlıklı ilerlediği için, kurdaki her oynama günlük planları etkiliyor. Bu yüzden “dolar alış satış kuru bugün” araması sadece yatırımcıların değil, işletmelerin de rutin kontrolü haline geldi.

DOLAR/TL DÜNE GÖRE YÜKSELDİ Mİ DÜŞTÜ MÜ

Dolar/TL, 4 Nisan 2026 kapanışı olan 44,6337 TL’ye kıyasla yaklaşık %0,14 düşüşte. Yani “dolar neden düştü” sorusuna bugünün verisiyle verilecek en net yanıt: düşüş sınırlı ve daha çok yatay seyrin içinde küçük bir geri çekilme.

Bu tür küçük hareketlerde tek bir neden söylemek çoğu zaman zor oluyor. Piyasa, bir yandan içeride para politikası beklentilerini, diğer yandan küresel tarafta doların seyrini aynı anda fiyatlıyor.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR YA DA DÜŞÜYOR

Dolar/TL’nin yönünü belirleyen başlıklar genelde üç ana kanalda toplanıyor: küresel piyasa beklentileri, TCMB’nin politikaları ve jeopolitik risk algısı. Bugünkü sınırlı düşüş de bu büyük resmin içinde, anlık fiyatlamaların bir sonucu olarak okunuyor.

Küresel piyasalarda merkez bankalarının para politikasına dair beklentiler, doların dünyadaki gücünü etkiliyor. Dolar küresel ölçekte güçlendiğinde, gelişen ülke para birimleri üzerinde baskı oluşabiliyor; tersi durumda ise kurda nefeslenme görülebiliyor.

Türkiye tarafında ise TCMB’nin faiz kararları ve iletişimi, TL’nin cazibesi ve beklentiler üzerinde belirleyici oluyor. Piyasada “faiz patikası” ve enflasyon görünümü gibi başlıklar konuşuldukça, dolar/TL’de dalga boyu büyüyebiliyor.

Jeopolitik gelişmeler de özellikle kısa vadede fiyatı hızlandırabilen bir unsur. Orta Doğu’daki gerilimler ve bölgesel belirsizlikler arttığında, risk iştahı düşebiliyor ve döviz talebi artabiliyor.

SON 1 HAFTADA DOLAR/TL TRENDİ NASIL

Son bir haftada dolar/TL genel olarak yatay bir seyir izledi. Verilere göre 3 Nisan 2026 tarihinde önceki güne göre yaklaşık %0,15 artış kaydedilmişti.

Bu tablo, “dolar kuru bugün neden sakin” sorusunu da açıklıyor: Piyasa bir süredir belirli bir bantta denge arıyor ve gün gün görülen değişimler daha çok küçük oranlarla sınırlı kalıyor. Yine de yatay görünüm, riskin bittiği anlamına gelmiyor; sezon öncesi nakit akışı planlayan işletmeler için belirsizlik devam ediyor.

ALANYA TURİZMİNE DOLAR KURU NASIL YANSIYOR

Alanya’da turizm gelirlerinin önemli kısmı dövizle şekillendiği için, dolar/TL’deki her hareket fiyatlama davranışına yansıyor. Kur yükseldiğinde döviz geliri TL’ye çevrildiğinde daha yüksek görünebiliyor; ancak aynı anda ithal ürünler, enerji ve bazı tedarik kalemlerinde maliyet baskısı da artabiliyor.

Kur düştüğünde ise döviz geliri TL karşılığında bir miktar gerileyebiliyor. Bu durum, sezon başında paket fiyatı belirleyen otellerin ve acentelerin “kur riski” hesaplarını daha görünür hale getiriyor.

Alanya özelinde bir diğer başlık da yabancı misafirlerin harcama davranışı. Kur seviyesi, turistin günlük harcamasını doğrudan belirlemese bile, işletmelerin menü ve hizmet fiyatlarını güncelleme hızını etkileyebiliyor.

ALANYA’DA ESNAF VE İŞLETMELER DOLARI NEDEN YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Alanya’da birçok işletme, ithal içecek, ekipman, yedek parça veya dövizle fiyatlanan ürünlerle çalışıyor. Bu nedenle “dolar kuru kaç TL” sorusu, sadece finans gündemi değil, aynı zamanda maliyet yönetimi sorusu.

Özellikle turizm sezonu yaklaşırken bazı işletmeler tedarik sözleşmelerini yeniliyor, bazıları da stok planı yapıyor. Kurun yatay kaldığı dönemler, bütçe yapmak için nispeten daha öngörülebilir bir zemin sağlıyor; sert dalgalanmalarda ise fiyat etiketleri daha sık değişebiliyor.

DOLAR ALIŞ SATIŞ MAKASI NEDEN ÖNEMLİ

Bugün ekranda dolar alış 44,5381 TL ve dolar satış 44,6268 TL görünse de, pratikte işlem yaparken alış-satış makası maliyeti belirliyor. “Dolar alırken hangi kur geçerli” diye soranlar için temel kural şu: siz dolar alıyorsanız satış fiyatı, dolar bozduruyorsanız alış fiyatı esas alınıyor.

Alanya’da turizm işletmeleri açısından makas, özellikle sık işlem yapanlar için fark yaratabiliyor. Küçük görünen kur farkları, yüksek hacimli ödemelerde toplam maliyeti büyütebiliyor; bu yüzden birçok işletme gün içinde birden fazla kaynaktan fiyat kontrolü yapıyor.

DOLAR KURU CANLI TAKİP EDENLER İÇİN NE ANLAMA GELİYOR

5 Nisan 2026 verisi, dolar/TL’nin dünkü kapanışa göre sınırlı bir düşüşle yatay eğilimini koruduğunu gösteriyor. “Dolar bugün kaç TL canlı” araması yapanlar için kritik nokta, gün içi anlık hareketlerin hızlı olabileceği ve fiyatın kısa sürede değişebileceği gerçeği.

Alanya’da sezon hazırlığı yapanlar açısından kur, hem gelir projeksiyonunu hem de maliyet kalemlerini aynı anda etkilediği için takip listesinde ilk sırada kalmaya devam ediyor. Bugünkü seviyelerde belirleyici olan, piyasanın küresel beklentiler, TCMB adımları ve jeopolitik başlıklara vereceği tepki olacak.

Ve tabii herkesin aklındaki soru aynı: Bu yataylık ne kadar sürecek…