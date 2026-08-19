GAZİPAŞA-Alanya Havalimanı ile Ankara arasındaki uçuşların kış döneminde yaklaşık 5 ay süreyle durdurulacağı yönündeki karar Alanya’da tepkileri beraberinde getirdi. Anahtar Parti Alanya İlçe Başkanı Abdullah Akkuş, uygulamanın yalnızca ulaşımı değil, Alanya’nın turizm ve ticaret hayatını da olumsuz etkileyebileceğini belirterek seferlerin yıl boyunca kesintisiz sürdürülmesini istedi.

Alanya’nın Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olmasının yanı sıra güçlü bir ticaret ve ekonomi merkezi olduğuna dikkat çeken Akkuş, kentin başkent Ankara ile doğrudan hava yolu bağlantısının korunmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

‘ANKARA HATTI LÜKS DEĞİL, TEMEL İHTİYAÇ’

Gazipaşa-Ankara uçuşlarının Alanya’da yaşayan vatandaşlardan iş insanlarına, öğrencilerden kamu kurumlarında işi bulunanlara kadar geniş bir kesim tarafından kullanıldığını belirten Akkuş, hattın yalnızca ticari kârlılık üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Akkuş, “Alanya, Türkiye'nin en önemli turizm ve ekonomik merkezlerinden biridir. Milyarlarca lira vergi üreten, milyonlarca yerli ve yabancı misafiri ağırlayan bir kentin başkentle hava bağlantısını kesmek kabul edilemez” dedi.

Kış aylarında seferlerin durdurulmasının vatandaşların Ankara’ya ulaşımını zorlaştıracağını savunan Akkuş, doğrudan uçuşların olmaması durumunda yolcuların farklı havalimanlarına veya aktarmalı uçuşlara yönelmek zorunda kalabileceğine dikkat çekti.

‘ALANYA’YI TASARRUF KALEMİ OLARAK GÖREMEZSİNİZ’

AJet yönetimine seslenen Akkuş, Alanya’nın hava ulaşımının yalnızca dönemsel yolcu ve kârlılık hesapları üzerinden planlanmaması gerektiğini belirtti.

Geçtiğimiz yıl da benzer bir girişimin gündeme geldiğini ve kamuoyundan gelen tepkilerin ardından geri adım atıldığını savunan Akkuş, bu yıl aynı tartışmanın yeniden yaşanmasına tepki gösterdi.

Akkuş, “Alanya'yı tasarruf kalemi olarak göremezsiniz. Kârlılık hesabıyla bir şehrin geleceği arasında tercih yapılamaz. Aynı yanlışı tekrar etmeyin” ifadelerini kullandı.

MİLLETVEKİLLERİNE ‘SESSİZ KALMAYIN’ ÇAĞRISI

Kararın yeniden değerlendirilmesi için yalnızca AJet yönetimine değil, bölge milletvekilleri ve yöneticilere de çağrıda bulunan Akkuş, Alanya’nın hava ulaşımının ortak bir kent meselesi olarak ele alınması gerektiğini ifade etti.

Akkuş, “Sessiz kalmayın. Alanya'nın ulaşım hakkını savunmak siyasi değil, vicdani bir sorumluluktur” diye konuştu.

ÜÇ TALEP SIRALADI

Anahtar Parti Alanya İlçe Başkanlığı olarak taleplerinin açık olduğunu kaydeden Akkuş, ilk olarak Gazipaşa-Alanya Havalimanı ile Ankara arasındaki seferlerin yıl boyunca kesintisiz devam etmesini istedi.

Kış tarifesinin yeniden düzenlenerek yaklaşık 5 aylık uçuş iptali kararından vazgeçilmesi gerektiğini belirten Akkuş, bunun yanı sıra Alanya’nın hava ulaşımını daha da güçlendirecek yeni iç hat planlamalarının hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulundu.

Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nın yalnızca yaz turizmine hizmet eden bir havalimanı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunan Akkuş, Alanya’da yıl boyunca devam eden ekonomik, sosyal ve eğitim faaliyetlerinin ulaşım planlamalarında dikkate alınmasını istedi.

‘ALANYA SAHİPSİZ DEĞİLDİR’

Alanya’nın turizmde olduğu kadar ticaret, eğitim ve diğer ekonomik faaliyetlerde de önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Akkuş, kentin hava ulaşımındaki imkanlarının azaltılması yerine güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Kararın geri çekilmesi için konunun takipçisi olacaklarını ifade eden Akkuş, açıklamasını, “Alanya sahipsiz değildir. Bu şehrin hakkını her platformda savunmaya devam edeceğiz” sözleriyle tamamladı. (Sudi ÇANDIR)