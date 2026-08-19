TÜRKİYE genelinde emlak sektörünün uzun yıllardır gündeminde yer alan Meslek Kanunu talebi yeniden gündemde. Taşınmaz ticaretinde kayıt dışılığın önlenmesi, merdiven altı faaliyet gösteren kişi ve işletmelerin engellenmesi, tüketicinin korunması ve sektörün daha güvenilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla emlak sektörü temsilcileri kapsamlı bir yasal düzenleme istedi. Alanya'da faaliyet gösteren üç emlak derneğinin başkanları, mevcut yönetmeliğin sektörün sorunlarını çözmekte yetersiz kaldığını belirterek, emlakçılığın yasal güvence altına alınmasını, yalnızca yetkili ve belgeli kişilerin taşınmaz ticareti yapabilmesini sağlayacak bir Meslek Kanunu'nun vakit kaybetmeden çıkarılması çağrısında bulundu. Sektör temsilcileri, böyle bir düzenlemenin hem kayıt dışılığı azaltacağını hem de devletin vergi gelirlerini artırırken vatandaşın güvenli gayrimenkul alım satımına ulaşmasını sağlayacağını vurguladı.

‘YÖNETMELİK YETERLİ DEĞİL’

Alanya Emlak Komisyoncuları Derneği Başkanı Abdullah Tuncer, taşınmaz ticaretini düzenleyen mevcut yönetmeliğin sektördeki sorunları çözmekte yetersiz kaldığını söyledi. Tuncer, kalıcı çözümün ancak kapsamlı bir meslek yasasıyla mümkün olacağını belirterek, "Taşınmaz ticaretine aracılık eden firmaların faaliyetlerini düzenleyen mevcut yönetmeliğin yetersiz kaldığını ve kalıcı çözümün ancak kapsamlı bir meslek yasasıyla sağlanabileceğini defalarca dile getirdim. Çok büyük bir finansal hareketliliğe sahip olan, aynı zamanda pek çok hukuki işlem ve uyuşmazlığı bünyesinde barındıran taşınmaz ticareti sektörü için acilen bir meslek yasası çıkarılmalıdır. Sözleşmelerin geçerliliğine ilişkin sorunların giderilmesi, mesleğin kötüye kullanılmasının önlenmesi, herhangi bir yeterlilik aranmaksızın kolayca emlak işletmesi açılabilmesinin engellenmesi ve hatta fiziksel bir ofis kurmadan, kamuoyunda “ayakçı” olarak tabir edilen kişiler tarafından kayıt dışı faaliyet yürütülmesinin önüne geçilmesi ancak güçlü, kapsamlı ve bağlayıcı bir meslek yasasıyla mümkündür" dedi.

‘EMLAĞI SADECE EMLAKÇI SATABİLMELİ’

Alanya Emlakçılar Derneği Başkanı Özgür Erbaş da 2018 yılında yürürlüğe giren taşınmaz ticareti yönetmeliğinin önemli düzenlemeler içerdiğini ancak bunun kanunla desteklenmesi gerektiğini söyledi. Erbaş, "5 Haziran 2018'de bir yönetmeliğimiz çıktı. Bu yönetmelikte bizim emlakçılık yapabilmemizin şartları var. Çoğu bizim istediğimiz şeyler ama değişerek geldi. Biz bunun tamamen yasal bir altyapıya kavuşmasını istiyoruz. Çünkü nasıl eczaneden başka bir yerden ilaç alamıyorsanız, gıdayı marketten başka bir yerden alamıyorsanız emlağı da emlakçıdan başka bir yerden alamayın. Mal sahibi ise satsın ama başka biri satamasın. Emlakçı bu durumlarda hem taraf olur hem dairenin gerçek değerini sözleşme ile belli eder. O zaman devletin zararının da önüne geçilir. Emlakçıların hakları korunsun. Eğer emlakçıdan yıllık 40 bin TL alınmaya devam edecekse devletin bize bazı haklar vermesi lazım. Emlakçı harici kimsenin gayrimenkulünü satamaması gerekiyor. O zaman 40 değil 200 de öderiz sıkıntı yok. Önemli olan bu işte kaçakçıların engellenmesi. Emlakçılık gerçekten güzel bir meslek ve binlerce emlakçı var. Devletin en kolay vergiyi tespit edebileceği, kaçakçılığı tespit edebileceği konu emlakçılık konusu. Emlakçılarla eğer gerçekten yetkili çalışılırsa emlakçılar noter gibi olur. Hiçbir dairenin gerçek değeri dışında satışı mümkün olmaz. Kimse dairesiyle kara para aklamaya teşebbüs edemez. Bizim yasal altyapımızın oluşması halinde biz de gereken bütün desteği vergi olarak devletimizin kazancına dönüştürebiliriz. Eğer gerçekten emlakçıların yasası çıkarsa ve emlakçı harici kimse tapuya gidemezse bir yılda devletin emlakçılardan aldığı verginin 10 katına çıkacağını iddia ediyorum" dedi.

‘MESLEK YASASI BEKLENTİMİZ SÜRÜYOR’

TTPP-Emlak Profesyonelleri Derneği Başkanı Mehmet Ekinci, emlak sektörüne özel kapsamlı bir meslek yasasının bulunmamasının da önemli bir eksiklik olduğunu belirterek, sektördeki hukuki boşluğun giderilmesini sağlayacak yeni bir yasal düzenlemenin hayata geçirilmesini beklediklerini söyledi. Ekinci, "Bizim bir kanunumuz bir yasamız yok, dolayısıyla bundan çok müzdaribiz. Buna da acil bir çözüm bekliyoruz" diye konuştu. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi