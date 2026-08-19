ALANYA’DA sevilen hekimler arasında yer alan Doç. Dr. Murat Uçar, görev süresi boyunca çok sayıda eğitim, toplantı ve bilimsel programa katılarak mesleki bilgi ve deneyimini geliştirdi. Edindiği bilgi ve tecrübeleri meslektaşları, asistanları ve öğrencileriyle paylaşan Uçar, hastalarına en güncel tedavi yöntemlerini sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

JAPONYA’DA İKİ AYLIK BİLİMSEL ÇALIŞMA

Doç. Dr. Murat Uçar, 1 Haziran-30 Temmuz 2026 tarihleri arasında Japonya Üroloji Derneği bursuyla Tokyo’daki Jikei Üniversitesi Üroloji Ana Bilim Dalı’nda araştırmacı bursiyer olarak görev yaptı. Uçar’ın bu programa kabul edilmesi, uluslararası akademik kariyeri açısından da önemli bir başarı olarak değerlendirildi. Dünyanın farklı ülkelerinden yapılan başvurular arasından yalnızca 7 hekimin almaya hak kazandığı Japonya Üroloji Derneği bursuna, Türkiye’den başvuran hekimler arasında seçilen tek isim Doç. Dr. Murat Uçar oldu. Uçar, söz konusu eğitim ve araştırma programına üniversitesinden veya Türkiye’deki herhangi bir kurumdan yolluk, yevmiye ya da ek burs almadan, Japonya Üroloji Derneği tarafından sağlanan burs kapsamında katıldı.

ROBOTİK VE ONKOLOJİK CERRAHİDE DENEYİMİNİ ARTIRDI

Tokyo’daki Jikei Üniversitesi’nde iki ay boyunca bilimsel çalışmalar yürüten Doç. Dr. Uçar, özellikle robotik cerrahi ve onkolojik ürolojik cerrahi alanlarında bilgi ve deneyimini artırma fırsatı buldu. Program kapsamında iki üniversite arasında da akademik ilişkilerin geliştirilmesi yönünde önemli adımlar atılırken, bazı bilimsel çalışmaların temelleri oluşturuldu. Uçar ayrıca Jikei Üniversitesi Üroloji Ana Bilim Dalı ekibine rekonstrüktif üroloji alanındaki bilgi ve deneyimlerini aktararak ortak bir akademik çalışmanın başlatılmasına katkı sağladı.

EDİNDİĞİ DENEYİMLERİ ALANYA’YA TAŞIYACAK

Tıp alanında bilgi ve tedavi yöntemlerinin sürekli değişip geliştiğine dikkat çekilirken, açıklamada hekimlerin güncel bilimsel gelişmeleri takip etmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı. Uluslararası eğitim ve araştırma programlarının, hekimlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamasının yanı sıra edinilen bilgi ve deneyimlerin Türkiye’deki meslektaşlara, asistanlara ve öğrencilere aktarılmasına da olanak sağladığı belirtildi. Doç. Dr. Murat Uçar’ın Japonya’da gerçekleştirdiği bilimsel çalışmanın, elde edilen yeni bilgi ve deneyimlerin Alanya’daki hastalara ve sağlık camiasına aktarılması açısından da önemli bir kazanım olduğu ifade edildi. Japonya Üroloji Derneği bursuna Türkiye’den yapılan başvurular arasından seçilen tek hekim olarak Alanya’yı ve Türkiye’yi uluslararası akademik platformda temsil eden Doç. Dr. Murat Uçar, bu başarısıyla Alanya’nın gururu oldu.

Kaynak: Haber Merkezi