HER geçen yıl akademik yapısını, eğitim altyapısını ve öğrencilere sunduğu imkânları geliştiren Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarında da yüksek doluluk oranıyla dikkat çekti. 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre ALKÜ’de toplam 2 bin 649 kontenjanın 2 bin 640’ı doldu. Böylece üniversitenin genel doluluk oranı yüzde 99,66 olarak gerçekleşti. ALKÜ’de ön lisans programları yüzde 100 dolarken, lisans programlarında doluluk oranı yüzde 99,37, genel doluluk oranı ise yüzde 99,66 oldu.

ÖN LİSANS PROGRAMLARINDA YÜZDE 100 DOLULUK

ALKÜ’nün meslek yüksekokullarında yer alan ön lisans programları, 2026 YKS yerleştirmelerinde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Ön lisans programları için ayrılan toplam 1.225 kontenjanın tamamı doldu. Lisans programlarında ise toplam 1.424 kontenjanın 1.415’i dolarken, doluluk oranı yüzde 99,37 olarak gerçekleşti. Böylece ALKÜ hem ön lisans hem de lisans düzeyinde 2.649 kontenjanın 2.640’na öğrenci yerleştirmeyi başardı.

ALKÜ BU YILDA TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNE ÇIKTI

2025 YKS yerleştirme sonuçlarında yüzde 99,18 genel doluluk oranına ulaşan ALKÜ, 2026 yılında bu oran yüzde 99,66’ya yükselerek 0,48 puanlık artış gösterdi. Geçtiğimiz yıl yüzde 98,94 olan lisans doluluk oranı 2026’da yüzde 99,37’ye yükselirken, ön lisans programlarında yüzde 99,49 olan doluluk oranı ise bu yıl yüzde 100’e ulaştı. Böylece ALKÜ, yüksek doluluk performansını yeni yılda daha da ileri taşıdı.

FAKÜLTE VE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA (MYO) DOLULUK YÜZDE 100’E ULAŞTI

2026 YKS sonuçlarında ALKÜ bünyesindeki çok sayıda lisans ve ön lisans programı yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi, Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin tüm programları yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken Eğitim Fakültesi’nin 7 programından 6’sı yüzde yüzü dolma başarısını gösterdi. ALKÜ bünyesindeki lisans programlarının yanı sıra üniversitenin ALTSO Meslek Yüksekokulu, ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu, Akseki Meslek Yüksekokulu, Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda yer alan ön lisans programlarının tamamı yüzde 100 doluluk oranıyla dikkat çekti.

‘ALKÜ’YE GÖSTERİLEN GÜVENİN GÜÇLÜ BİR GÖSTERGESİ’

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarının üniversitenin her geçen gün artan eğitim kalitesine ve öğrencilere sunduğu imkânlara duyulan güvenin önemli bir göstergesi olduğunu belirterek üniversiteyi tercih eden öğrencileri tebrik etti.

Rektör Türkdoğan, “ALKÜ ailemize katılan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyor, kendilerini üniversitemizde görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Üniversitemizin yüzde 99,66 gibi yüksek bir doluluk oranına ulaşması, öğrencilerimizin ALKÜ’ye duyduğu güvenin en önemli göstergelerinden biridir. Özellikle ön lisans programlarımızda yüzde 100 doluluk oranına ulaşmamız ve lisans programlarımızdaki doluluk oranının da geçen yıla göre artması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır.” dedi.

ALKÜ’nün yalnızca öğrencilerin üniversiteye yerleşmesini değil, eğitim hayatları boyunca onların akademik, sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi hedeflediğini vurgulayan Rektör Türkdoğan, “ALKÜ ailesine hoş geldiniz. Sizlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve geleceğe güçlü bireyler olarak hazırlanmanız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ALKÜ BÜLTEN