AJET’İN Gazipaşa-Alanya Havalimanı ile Ankara arasındaki uçuşları kış döneminde durdurma kararı bölgede tepkilere neden oldu. Karara tepki gösteren Yeniden Refah Partisi Alanya İlçe Başkanı Burhan Dündar, Alanya’nın turizm, ticaret, eğitim ve sağlık açısından önemli bir merkez olduğunu belirterek Ankara bağlantısının kesilmesinin kent açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Alanya’nın yalnızca yaz aylarında hareketlilik yaşayan bir turizm destinasyonu olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çeken Dündar, kentte yıl boyunca yüz binlerce kişinin yaşadığını, üniversite öğrencilerinin eğitim gördüğünü ve farklı sektörlerde yoğun bir ekonomik faaliyetin sürdüğünü ifade etti.

Başkent Ankara ile doğrudan hava ulaşımının özellikle kamu kurumlarındaki işlemler, sağlık, eğitim, iş dünyası ve ticari faaliyetler açısından önem taşıdığını belirten Dündar, kış döneminde uçuşların durdurulmasının vatandaşları alternatif ulaşım seçeneklerine yönelteceğini kaydetti.

‘ALANYA’NIN ULAŞIMINA VE EKONOMİSİNE DARBE’

Alanya’nın ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan kentlerin başında geldiğini ifade eden Dündar, Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nın daha etkin kullanılması gerekirken mevcut bir hattın kış döneminde durdurulmasının doğru olmadığını savundu.

Dündar, her fırsatta “turizmin başkenti” olarak nitelendirilen Alanya’ya yönelik tasarruf gerekçesiyle böyle bir karar alınmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, hava ulaşımının kentlerin ekonomik ve sosyal ihtiyaçları göz önünde bulundurularak planlanması gerektiğini söyledi.

Gazipaşa-Ankara hattının yalnızca turistler açısından değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Dündar, Alanya’da yaşayan vatandaşların yanı sıra öğrencilerin, iş insanlarının ve kamu kurumlarıyla işi bulunan kişilerin de bu hattı kullandığına dikkat çekti.

KIŞ AYLARINDA DA SEFER İSTEDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile AJet yönetimine çağrıda bulunan Dündar, Gazipaşa-Alanya Havalimanı ile Ankara arasındaki seferlerin kış döneminde de kesintisiz şekilde sürdürülmesini istedi.

Uçuşların durdurulmasının özellikle Ankara’ya doğrudan ulaşmak isteyen vatandaşlar açısından zaman ve maliyet kaybına yol açabileceğini ifade eden Dündar, kararın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

‘BÖLGENİN İHTİYAÇLARINA GÖRE PLANLAMA YAPILMALI’

Hava yolu planlamalarının bölgenin gerçek ihtiyaçları dikkate alınarak yapılması gerektiğini söyleyen Dündar, “Alanya’nın hava ulaşımı siyasi hesaplara değil, bölgenin gerçek ihtiyaçlarına göre planlanmalı” değerlendirmesinde bulundu.

Kentte turizmin 12 aya yayılması yönünde çalışmalar yapılırken Ankara gibi önemli bir noktaya doğrudan ulaşım imkanının kış döneminde ortadan kaldırılmasının bu hedeflerle de örtüşmediğini savunan Dündar, kararın kamuoyunun beklentileri doğrultusunda yeniden ele alınmasını talep etti.

‘ALANYA ULAŞIMDA YALNIZ BIRAKILMAMALI’

Alanya’nın üretim, turizm, ticaret ve istihdam yoluyla ülke ekonomisine milyarlarca liralık katkı sağladığını belirten Dündar, kentin ulaşım imkanlarının geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nın Alanya ve çevresinin ulaşımında stratejik öneme sahip olduğunu kaydeden Dündar, mevcut uçuşların korunmasının yanı sıra yeni iç ve dış hat bağlantılarının oluşturulmasının da bölge açısından önemli olduğunu söyledi.

Dündar, Alanya’nın ulaşım alanındaki haklarını savunmaya devam edeceklerini belirterek, Gazipaşa-Ankara seferlerinin kış döneminde durdurulmasına sessiz kalmayacaklarını bildirdi. (Sudi ÇANDIR)