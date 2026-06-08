Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bulunan bir banka şubesi, gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay, sabah saatlerinde mesaiye başlayan banka görevlilerinin durumu fark edip yetkililere haber vermesiyle ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, kapalı durumdaki şubeye tabancayla 3-4 el ateş edildiği belirlendi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen emniyet güçleri, banka ve çevresinde güvenlik şeridi oluşturarak detaylı incelemelerde bulundu.

SORUŞTURMA VE DELİL TOPLAMA SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?

Olay yeri inceleme ekipleri, şubeye isabet eden mermilerin balistik analizini yapmak üzere bölgedeki boş kovanları kayıt altına aldı. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin kimliğinin tespiti ve yakalanması amacıyla, çevredeki iş yeri güvenlik kameraları ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarının titizlikle incelendiği aktarıldı.

Saldırının hangi amaçla gerçekleştirildiğini aydınlatmaya yönelik başlatılan adli soruşturma devam ediyor. Emniyet birimleri, şüpheliyi yakalamak için bölgedeki operasyonel çalışmalarını sürdürüyor.