İstanbul 100. Yıl Mahallesi'nde 3 Haziran gecesi saat 00.20 sularında çalıştığı iş yerinden zorla alıkonulan iş insanı S.K., emniyet güçlerinin operasyonu sonucu kurtarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin aktardığı bilgilere göre, olayın arkasında S.K.'nın akrabası İ.K. ile şüpheliler arasındaki alacak verecek meselesi olduğu öne sürüldü. Şüphelilerin, alıkoydukları mağdurun ailesiyle iletişime geçerek serbest bırakma karşılığında 3 milyon lira fidye talep ettiği bildirildi.

BÜYÜKÇEKMECE'DE ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYON

Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip süreçleri sonucunda, mağdurun Büyükçekmece ilçesinde bir ikamette zorla tutulduğu tespit edildi. Güvenlik güçleri, Özel Harekat polislerinin de katılımıyla belirlenen adrese baskın düzenledi. İş insanı S.K. yara almadan kurtarılırken, evde bulunan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

FİDYE VE ALIKOYMA SUÇLARININ HUKUKİ BOYUTU NEDİR?

Türk Ceza Kanunu kapsamında, bir kişiyi hukuka aykırı olarak hürriyetinden yoksun bırakan şahıslar ağır yaptırımlarla yargılanıyor. Bu eylemin maddi menfaat yani fidye elde etmek amacıyla işlenmesi ve birden fazla kişi tarafından silahla gerçekleştirilmesi, mahkemelerde ciddi bir ceza artırım nedeni olarak değerlendiriliyor. İstanbul'daki olayda da şüpheliler bu ağır suçlamalarla hakim karşısına çıkarıldı.

Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli mahkemede ifade verdi. Mahkeme heyeti, şüphelilerden 3'ü hakkında tutuklama kararı verirken, 1 şüpheli adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.