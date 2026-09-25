Antalya Körfez Gazetesi'nden Ertuğrul Gün'ün haberine göre, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel döneminde hayata geçirilen Boğaçayı projesi, bakım ve temizlik tartışmalarıyla yeniden gündeme geldi. AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda projenin bakımsız bırakıldığını ve içerisinin otlarla dolduğunu öne sürdü. Bu açıklamaların ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy ve Boğaçayı Bilim Kurulu üyeleri bölgede incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından açıklama yapan Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, sudaki bitkilerin kirlilik göstergesi olarak değerlendirilmesinin bilimsel açıdan yanlış olduğunu bildirdi. Alandaki sucul otların 7 gün esasıyla çalışan makineler tarafından kontrollü şekilde hasat edildiğini aktaran Atasoy, doğanın kendi dengesini bulmaya çalıştığını ifade etti.

BOĞAÇAYI'NDA GÜNLÜK 8 TON ATIK TOPLANIYOR

Bölgedeki temizlik çalışmalarının ekolojik denge gözetilerek yürütüldüğünü belirten yetkililer, sazlıklara tamamen müdahale edilmediğini vurguladı. Atasoy'un paylaştığı verilere göre, alandan günde ortalama bir kamyona denk gelen 8 ton atık çıkarılıyor. Sadece bu yıl içerisinde 320 ton sucul ot hasat edilirken, sudan çıkarılan pet şişe ve lastik gibi fiziksel atık miktarı ise 4 ton civarında gerçekleşti.

SAZLIKLAR EKOSİSTEM İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Boğaçayı'ndaki tartışmaların temelini oluşturan sucul bitkiler, aslında bölgenin biyolojik arıtma tesisi gibi çalışıyor. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, kamışlıkların azotlu ve fosforlu bileşikleri gübre olarak kullanarak suyu temizlediğini aktardı. Aynı zamanda yukarıdan gelen katı atıkları tutarak mekanik filtreleme görevi gören bu alanlar, kuşlar için barınma, balıklar için ise yumurtlama sahası oluşturuyor. Bilim kurulu üyeleri, nehir ağızlarındaki bu doğal bitki örtüsünün yok edilmesinin, tüm kirliliğin doğrudan denize ulaşmasına yol açacağı konusunda uyarıda bulunuyor.