KARABÜK Üniversitesi’nde meydana gelen olayda, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenim gören M.Ş. (20), binanın 3’üncü katındaki pencereden düşerek yaralandı. Yaklaşık 14 metre yükseklikten düşen öğrencinin havalandırma borularının üzerine düşmesi çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay, saat 13.30 sıralarında Karabük Üniversitesi yerleşkesinde bulunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde meydana geldi. M.Ş., henüz bilinmeyen nedenle fakülte binasının 3’üncü katındaki pencereden aşağı düştü.

HAVALANDIRMA BORULARININ ÜZERİNE DÜŞTÜ

Yaklaşık 14 metre yükseklikten düşen öğrenci, binanın alt bölümünde bulunan havalandırma borularının üzerine düştü. M.Ş.’yi gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine üniversite yerleşkesine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralanan öğrenciye ulaşarak ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesinin ardından M.Ş., ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan öğrencinin sağlık durumuna ilişkin yapılan ilk değerlendirmede hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

OLAYIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Polis ekipleri, olayın meydana geldiği fakülte binasında inceleme yaptı. Öğrencinin 3’üncü kattaki pencereden nasıl düştüğünün belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

M.Ş.’nin hastanedeki tedavisi devam ederken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.