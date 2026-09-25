Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiyenin 699 milyon 953 bin 791 TL’ye ulaşması, Antalya’da şans oyunu bayilerindeki hareketliliği artırdı. 26 Eylül Cumartesi günü yapılacak çekiliş öncesinde büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla kupon dolduran oyunseverler bayilere yönelirken, kent merkezindeki bazı satış noktalarında yoğunluk yaşandı.

Antalya’da “Kapalı Yol” olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi’ndeki Ünal Market adlı şans oyunu bayisi de hareketliliğin görüldüğü noktalardan biri oldu. Büyük ikramiyenin 700 milyon TL sınırına yaklaşmasıyla kupon dolduranların ilgisinin arttığı belirtilirken, çekiliş gününe kadar yoğunluğun devam etmesi bekleniyor.

BÜYÜK İKRAMİYE BAYİLERDE HAREKETLİLİK OLUŞTURDU

Şans oyunu bayi işletmecisi Serkan Çobanoğlu, Antalya’da Ünal Milli Piyango adıyla ikinci kuşak olarak 65 yıldır bayilik hizmeti verdiklerini belirterek, büyük ikramiyenin yükselmesinin müşteri talebine de yansıdığını söyledi. Çobanoğlu, ikramiyenin yüksek seviyeye ulaşmasının işlerini dolaylı olarak etkilediğini, özellikle hafta sonuna doğru yoğunluğun daha da artmasını beklediklerini ifade etti.

Çobanoğlu, geçmişte bayilerinden oynanan kuponlara çeşitli ikramiyelerin çıktığını da belirterek, büyük ikramiyenin kendi satış noktalarından oynanan bir kupona isabet etmesinin kendilerini mutlu edeceğini dile getirdi.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIYOR?

Çılgın Sayısal Loto, 1 ile 90 arasındaki sayılardan 6 sayının seçilmesi esasına dayanıyor. Oyuncular kendi belirledikleri sayılarla kupon oluşturabildiği gibi terminal tarafından rastgele oluşturulan kombinasyonları da tercih edebiliyor. Resmi oyun kurallarına göre çekilişler Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Altı sayının tamamını doğru tahmin eden kombinasyon ise büyük ikramiye kategorisinde yer alıyor.

Oyunda yalnızca 6 bilenlere değil; 5+1, 5, 4, 3 ve 2 bilen kombinasyonlara da ilgili kategoriler kapsamında ikramiye dağıtılıyor. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan bulunması durumunda o kategoriye ayrılan ikramiye tutarı kazananlar arasında paylaştırılıyor. Daha önce Süper Loto’da 552 milyon TL’lik çekiliş sonucunu da aktarmıştık. Büyük ikramiyenin önceki çekilişlerde sahibini bulmaması halinde ilgili kurallar çerçevesinde sonraki çekilişe aktarılan tutarlar, ikramiyenin giderek büyümesine yol açabiliyor.

ÇEKİLİŞLER NOTER HUZURUNDA YAPILIYOR

Resmi oyun planına göre çekilişlerde Milli Piyango İdaresi tarafından görevlendirilen yetkili, Sisal Şans yetkilisi ve noter bulunuyor. Çekiliş işlemlerinin belirlenen prosedüre uygunluğu kontrol edilirken süreç noter huzurunda tutanak altına alınıyor. Çekilişi takip eden süreçte kazanan kombinasyonlar, ikramiye miktarları ve kategorilere göre kazanan oyun sayıları resmi bültende duyuruluyor.

ANTALYA’DA OYUNCULARIN HAYALİ EV VE YATIRIM

Antalya’da kupon dolduran oyunseverlerin büyük ikramiyeye ilişkin hayalleri de farklılık gösteriyor. Murat Songu, ikramiyenin devrederek yükselmesi nedeniyle kupon oynadığını belirterek, kazanması halinde ev ve otomobil almak ve yatırım yapmak istediğini söyledi. Songu, daha önce Çılgın Sayısal Loto ve Hızlı On Numara oyunlarında küçük ikramiyeler kazandığını ifade etti.

Mehmet Gündelik ise büyük ikramiyeyi kazanması durumunda ev, otomobil ve arsa almayı, yatırım yapmayı ve çocuklarının geleceğini planlamayı düşündüğünü belirtti. Gündelik, özellikle büyük ikramiyeli çekilişlere katıldığını söyledi. Mehmet Kıvrak da şans oyunlarını heyecan amacıyla oynadığını ve her hafta aynı bayiyi tercih ettiğini ifade etti.

KUPON VE SONUÇ KONTROLÜ ÖNEM TAŞIYOR

Fiziki satış noktasından oyun oynayanların kuponlarını çekiliş sonrasında kontrol etmeleri ve biletlerini muhafaza etmeleri önem taşıyor. Resmi kurallara göre kazanan biletlerin ikramiye tahsil süreçleri belirlenen usuller doğrultusunda yürütülüyor. Oyuna katılımın yalnızca 18 yaşını doldurmuş kişiler için mümkün olduğu belirtilirken, şans oyunlarının bir yatırım veya düzenli gelir yöntemi olmadığı ve katılımın kişisel bütçe sınırları içerisinde değerlendirilmesi gerektiği hatırlatılıyor.