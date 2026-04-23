Bursa Uludağ’da 23 Nisan’da etkili olan kar yağışı zirveyi yeniden beyaza bürüdü. Nisan ayının son haftasında kar kalınlığının 1 metreye ulaşması, bölgeye çıkmayı planlayan ziyaretçilerin ve sürücülerin dikkatini yeniden hava şartlarına çevirdi.

Türkiye’nin birçok kentinde bahar havası beklenirken, Bursa’nın önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da hava yeniden sertleşti. 23 Nisan’da etkili olan yağışla birlikte Uludağ kar kalınlığı 1 metre seviyesine çıktı. Nisan sonunda gelen bu tablo, hem günübirlik ziyaretçilerin ilgisini artırdı hem de yüksek kesimlerde kış şartlarının devam ettiğini bir kez daha gösterdi.

ULUDAĞ’DA NİSAN SONUNDA KIŞ MANZARASI

Zirvede etkili olan kar yağışı sonrası pist çevresi ve oteller bölgesi yeniden beyaz örtüyle kaplandı. Kayak sezonu büyük ölçüde kapanmış olsa da, Nisan ayında Uludağ’da kar yağışı görülmesi bölgeye çıkan ziyaretçiler için dikkat çekici bir görüntü oluşturdu.

Özellikle hafta sonuna doğru günübirlik yoğunluğun artabileceği değerlendirilirken, Uludağ’a çıkacak vatandaşların yol ve hava durumunu kontrol ederek hareket etmesi isteniyor. Çünkü şehir merkezinde bahar hissedilse de zirvede şartlar tamamen değişebiliyor.

HAVA SICAKLIĞI DÜŞTÜ, SÜRÜCÜLERE UYARI YAPILDI

Bölgedeki sıcaklıkların gündüz saatlerinde düşük seyrettiği, akşam saatlerinde ise sıfırın altına indiği bildirildi. Bu nedenle özellikle sabah erken ve gece saatlerinde yola çıkacak sürücüler için Uludağ yol durumu yeniden önem kazandı.

Yetkililer, ani hava değişimlerine karşı tedbirli olunmasını, yüksek kesimlere çıkacak araçlarda mevsim koşullarına uygun ekipman bulundurulmasını öneriyor. Nisan ayının sonuna gelinmiş olsa da, Uludağ gibi rakımı yüksek bölgelerde kış etkisinin tamamen sona ermediği görülüyor.

MAYIS ÖNCESİ SOĞUK HAVA ETKİSİ SÜREBİLİR

Meteorolojik veriler, yüksek rakımlı bölgelerde önümüzdeki günlerde de soğuk havanın etkisini sürdürebileceğine işaret ediyor. Bu durum, yalnızca turistik ziyaretleri değil, bölgede çalışan işletmeleri ve ulaşımı da doğrudan etkileyebiliyor.

Uludağ’daki son kar yağışı, “Türkiye yazı beklerken kış geri döndü” yorumlarını beraberinde getirdi. Özellikle baharda Uludağ’da kar sürprizi başlığıyla dikkat çeken gelişme, Bursa’da günün en çok konuşulan hava olaylarından biri oldu.