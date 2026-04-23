23 Nisan kapsamında Alanya Alidaş Limanı’na demirleyen TCG BORA hücumbotu, çocuklar ve ailelerin akınına uğradı. Ziyaret saatlerinde iskelede uzun kuyruklar oluştu.

Alanya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri bu yıl farklı bir görüntüye sahne oldu. Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG BORA (P-338) hücumbotu, Alanya Alidaş Liman İskelesi’nde halkın ziyaretine açıldı. Sabah saatlerinden itibaren limana gelen vatandaşlar, gemiyi yakından görmek için sıraya girdi.

SAATLER BELLİYDİ, YOĞUNLUK ARTTI

Yaklaşık 62 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğindeki Kılıç sınıfı hücumbot, gün içinde iki ayrı zaman diliminde ziyaretçi kabul etti. Program 10.00–12.00 ve 14.00–17.00 saatleri arasında gerçekleşti.

Özellikle öğleden sonra limana gelenlerin sayısı arttı. İskele girişinde kısa süreli yoğunluk oluştu. Güvenlik görevlileri ziyaretçileri gruplar halinde gemiye aldı.

ÇOCUKLAR İLK KEZ YAKINDAN GÖRDÜ

Gemiyi gezen çocuklar, savaş gemisinin güvertesinde ve iç bölümlerinde vakit geçirdi. Aileler cep telefonlarıyla fotoğraf çekerken, bazı çocukların ilk kez bir askeri gemiyi bu kadar yakından gördüğü dikkat çekti.

Görevli bir personel ziyaret sırasında, “Çocuklar için bu tür ziyaretler önemli. Deniz kuvvetlerini yakından tanıyorlar” diyerek kısa bilgi verdi.

İSKELEDE BAYRAM GÖRÜNTÜLERİ

Etkinlik boyunca liman çevresi Türk bayraklarıyla donatıldı. İskelede gün boyu hareketlilik sürdü. 23 Nisan kapsamında Alanya’da düzenlenen bu ziyaret, özellikle ailelerin tercih ettiği etkinliklerden biri oldu.

Alanya’da savaş gemisi ziyareti 23 Nisan etkinliği arayan vatandaşlar için TCG BORA’nın limana gelmesi, bayramın en dikkat çeken anlarından biri olarak öne çıktı.