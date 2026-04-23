Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışının bitimine 4 hafta kala, 31. haftada oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi hakem krizi patlak verdi. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından dev maça Yasin Kol'un atanması, sarı-kırmızılı cephede sert bir karşılık buldu.

Kulübün resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan açıklamaya göre, Galatasaray yönetimi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile köprüleri attı. Başkan Dursun Özbek imzasıyla yayımlanan metinde, TFF'nin mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerin bugün itibarıyla askıya alındığı bildirildi.

LİDERLİK YARIŞINDA KRİTİK VİRAJ

Ligin tamamlanmasına kısa bir süre kala lider Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde zirvede bulunuyor. Şampiyonluk düğümünü çözmesi beklenen bu kritik karşılaşma, 26 Nisan Pazar akşamı saat 20.00'de oynanacak. Atama kararı, sahadaki taktiksel rekabetin önüne geçerek spor kamuoyunun bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

YASİN KOL ATAMASININ ARKA PLANI

Galatasaray cephesinin bu atamaya gösterdiği tepkinin temelinde geçmiş haftalardaki tartışmalar yatıyor. Dursun Özbek daha önce de Yasin Kol'un kendi maçlarında görev almasını istemediklerini açıkça ifade etmişti. TFF'nin kadrosunda çok sayıda deneyimli ve FIFA kokartlı hakem bulunmasına rağmen, böylesine belirleyici bir derbiye tartışmalı bir ismin atanması eleştirilerin dozunu artırdı.

ALANYA'DAKİ SPOR KAFELERİ DERBİYE KİLİTLENDİ

Süper Lig'deki bu gerilim, futbol tutkusunun yüksek olduğu Alanya'da da kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle hafta sonu Alanya'daki turizm tesisleri, restoranlar ve spor kafelerinde yoğun bir derbi mesaisi yaşanması bekleniyor. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek olan bu mücadelenin, ilçedeki hafta sonu hareketliliğine muhtemel bir etki yapacağı öngörülüyor.