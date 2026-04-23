SON okul baskınlarında hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenlerin ardından eğitim camiasında oluşan derin üzüntü ve endişe, çözüm odaklı adımları hızlandırdı. Şiddet ve suç oranlarındaki artışın önüne geçilmesi amacıyla geliştirilen proje kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eksenli olarak Türkiye genelinde görev yapan yaklaşık 500 bin öğretmenin sürece dahil edilmesi planlandı. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte okullarda yalnızca şiddet ve suç oranlarının azaltılması değil, aynı zamanda öğretmen, öğrenci ve aile arasında güçlü bir uzlaşma ve iletişim köprüsü kurulması hedefleniyor.

YERELDEN BAŞLAYAN ŞİDDETLE MÜCADELE SEFERBERLİĞİ

Türkcell ve İstanbul Ticaret Odası’nın sponsorluğunda yürütülecek proje ile eğitim ortamlarında artan şiddetin kısa, orta ve uzun vadede önlenmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda evrensel geçerliliği bulunan “Okul-Aile Merkezli Şiddet Önleme Danışmanlığı ve Sosyal Arabuluculuk” hizmet modellerinin tüm okullarda yaygınlaştırılması planlanıyor. Söz konusu model ile birlikte yerel düzeyde geniş kapsamlı bir sosyal seferberlik başlatılması hedeflenirken, okulların sadece eğitim verilen kurumlar değil aynı zamanda sosyal uzlaşı merkezleri haline getirilmesi amaçlanıyor.

27 DEVLET ÜNİVERSİTESİNDEN AKADEMİK DESTEK

Proje, Cumhurbaşkanlığı İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde Adalet Bakanlığı ile HEGEM iş birliğinde yürütülen “İnsan Hakları, Şiddet Önleme ve Sosyal Arabuluculuk Bilincini Güçlendirici Etkin Saha Aktörleri Yetiştirilmesi Projesi (2023-2034)” ile entegre şekilde ilerliyor.

27 devlet üniversitesinin akademik destek verdiği proje kapsamında, saha uygulayıcılarının yetiştirilmesi ve bilimsel temelli bir yaklaşım geliştirilmesi hedefleniyor. Çalışmalar, ilgili bakanlıkların genel müdürlük düzeyinde katılımıyla sürdürülüyor.

PROJEYE ÜST DÜZEY TAKİP

Proje, Cumhurbaşkanlığı düzeyinde de yakından izleniyor. 4 Şubat 2026 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda proje detayları ele alındı. Toplantı sonucunda; başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere Sağlık, Gençlik ve Spor, İçişleri, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Kültür ve Turizm Bakanlıkları ekseninde projenin hizmet modeli olarak ülke genelinde uygulanmasına karar verildi.

ÖĞRETMENLERE ÜCRETSİZ SERTİFİKA PROGRAMI

Proje kapsamında öğretmenlere yönelik kapsamlı eğitim programları da hayata geçirilecek. Bu doğrultuda; 200 bin öğretmen “Yeminli Sosyal Arabuluculuk”, 300 bin öğretmen ise “İnsan Hakları ve Şiddet Önleme Danışmanlığı” sertifika programlarına dahil edilecek. Toplamda 500 bin öğretmenin yararlanacağı bu programlar, sponsor kuruluşların desteğiyle ücretsiz olarak sunulacak. Her biri 120 saat sürecek eğitimlerin tamamlanmasının ardından öğretmenler, okullarda kurulacak yeni yapı ve hizmetlerde aktif rol üstlenebilecek.

EĞİTİM SİSTEMİNE 7 MİLYAR TL’LİK KATKI

Projenin uygulanmasıyla birlikte eğitim kurumlarına önemli bir ekonomik katkı da sağlanması öngörülüyor. Proje Yönergesi’nin 30. maddesi kapsamında, eğitim sistemine toplamda 7 milyar TL değerinde ek hizmet desteği sunulacağı ifade ediliyor.

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI

Projeden yararlanmak isteyen resmi ve özel tüm okul yönetimlerinin belirlenen kontenjanlar doğrultusunda öğretmenlerini bildirmesi gerekiyor. Buna göre:

* Okullardaki öğretmenlerin dörtte biri “Yeminli Sosyal Arabuluculuk”

* Üçte biri ise “İnsan Hakları ve Şiddet Önleme Danışmanlığı”

programlarına yönlendirilecek.

Okul yönetimlerinin, belirledikleri öğretmen listelerini en geç 22 Mayıs 2026 tarihine kadar Milli Eğitim Bakanlığı’na, ilgili valiliklere ve proje irtibat merkezine bildirmeleri gerektiği vurgulandı.

HEDEF: ŞİDDETSİZ OKUL ORTAMI VE GÜÇLÜ TOPLUMSAL UZLAŞI

HEGEM ve KGK iş birliğiyle yürütülen bu kapsamlı proje ile eğitim kurumlarında şiddetin önlenmesi, toplumsal uzlaşı kültürünün güçlendirilmesi ve geleceğin daha güvenli sosyal yapılarla inşa edilmesi hedefleniyor. Proje, ölçeği ve kapsadığı insan kaynağı itibarıyla eğitim alanında son yılların en geniş kapsamlı sosyal dönüşüm hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi