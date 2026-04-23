CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalar ve operasyon tartışmaları sürerken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki temas siyasetin yeni gündem başlıklarından biri oldu.

CHP’de Mansur Yavaş–Özgür Özel görüşmesi parti kulislerinde yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Son günlerde peş peşe gelen açıklamalar, özellikle CHP’li belediyelere dönük adımlar sonrası parti içinde nasıl bir yol izleneceği sorusunu öne çıkardı. Sürecin merkezinde ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın çıkışları yer aldı.

SÜREÇ 14 NİSAN'DAKİ SORUŞTURMA İZNİYLE BAŞLADI

Siyasi kulislerde hareketlilik yaratan başlıklardan biri, İçişleri Bakanlığı’nın Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verildiğine dair haberler oldu. Bu iddia, 2023 yılında Karabük’te düzenlenen bir mitingde belediye araçlarının kullanıldığı yönündeki tartışmayla birlikte yeniden gündeme taşındı.

Bu gelişmenin ardından Yavaş, 17 Nisan’da yaptığı açıklamada zamanlamaya dikkat çekti ve iddialara sert yanıt verdi. Yavaş, “Seçim 2023’te yapıldı, bunların tespiti 2023 yılında yapıldı. Şimdiye kadar neyi beklediniz eğer bir suç varsa?” sözleriyle dosyanın neden şimdi gündeme geldiğini sorguladı.

“ARTIK BU OPERASYONLARI SEYREDEMEYİZ” ÇIKIŞI DİKKAT ÇEKTİ

18 Nisan’da Ankara’da yaptığı konuşmada Yavaş, CHP’li belediyelere yönelik baskının arttığını savundu. Açıklamasında, “Hukuk askıya alındı” ifadesini kullanan Yavaş, belediye başkanlarının kendilerini baskı altında hissettiğini söyledi.

En çok konuşulan bölüm ise şu sözler oldu: “Artık bu operasyonları seyredemeyiz.” Yavaş ayrıca, sosyal medya ve trol hesaplar üzerinden bazı belediye başkanlarına yönelik tehdit dili kullanıldığını savundu. Bu çıkış, CHP içinde daha sert bir siyasi tutum alınıp alınmayacağı tartışmasını da hızlandırdı.

ÖZGÜR ÖZEL İLE TEMAS KURULDU

20 Nisan’daki CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Genel Başkan Özgür Özel’in Mansur Yavaş’la telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. Emre, Yavaş’ın görüşlerinin dinlendiğini ve süreçle ilgili yüz yüze görüşmenin de planlandığını söyledi.

Aynı açıklamada, kamuoyunda dillendirilen “belediye başkanları istifa etsin” ya da “mühürleri teslim edelim” şeklindeki iddiaların Yavaş tarafından dile getirilmediği de vurgulandı. Böylece parti yönetimi, en azından mevcut aşamada bu tür radikal bir adımın masada olmadığını göstermiş oldu.

KULİSLERDE NE KONUŞULUYOR?

Kulis bilgilerine göre, Yavaş görüşmede partiyle değil, kurumsal işleyişle ilgili bazı sıkıntıları gündeme getirdi. İddialara göre bu başlıklar, belediyelere yönelik süreçlerde nasıl bir siyasi refleks verileceği ve partinin söylem sertliğinin artırılıp artırılmayacağı etrafında şekillendi.

Öte yandan, CHP kulislerinde mitingler, ortak açıklamalar ve daha görünür bir siyasi hat izlenmesi gibi seçeneklerin değerlendirildiği konuşuluyor. Ancak şu aşamada belediye başkanlığından istifa veya meclis üyeliklerinden çekilme gibi bir kararın bulunmadığı belirtiliyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI BAŞLIĞI AÇILDI MI?

Siyasi tartışmanın bir başka ayağı da Mansur Yavaş’ın olası cumhurbaşkanlığı adaylığı. Ancak kulislere yansıyan bilgilere göre, Özel ile Yavaş arasındaki son temaslarda bu başlığın doğrudan açılmadığı ifade ediliyor. Görüşmenin daha çok CHP’li belediyelere yönelik süreçler ve partinin atacağı adımlar üzerine yoğunlaştığı aktarılıyor.

Bu tablo, CHP’de Mansur Yavaş çıkışı ne anlama geliyor sorusunu daha da büyüttü. Parti tabanında ve kamuoyunda, Yavaş’ın son açıklamalarının yalnızca bir tepki değil, aynı zamanda yeni bir siyasi pozisyon arayışı olup olmadığı da tartışılıyor.

CHP'DE YENİ YOL HARİTASI BEKLENTİSİ

Parti yönetiminin, belediyelere dönük operasyonlar ve soruşturma başlıkları karşısında yeni bir yol haritası hazırlığında olduğu görülüyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak toplantılar ve yüz yüze temaslar, CHP’nin hem iç dengeyi hem de kamuoyuna verilecek mesajı nasıl kuracağını belirleyecek.

Özellikle büyükşehir belediyelerine dönük tartışmalar büyürken, Ankara cephesinden gelen her açıklama artık yalnızca yerel yönetim tartışması olarak değil, CHP’nin genel siyasi stratejisi açısından da okunuyor.