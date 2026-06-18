Denize kıyısı bulunmayan Kayseri'de, haziran ayının gelmesiyle birlikte Türk somonu hasadı hız kazandı. Kızılırmak Nehri üzerinde yer alan Yamula Barajı'ndaki tesislerden günde yaklaşık 100 ton balık çıkarılarak dünya pazarlarına gönderiliyor. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, iç sularda yetiştirilen bu somonlar küresel ölçekte 49 farklı ülkenin sofrasında yer buluyor.

Yamula Barajı bölgesinde faaliyet gösteren tesisler, toplam beş farklı projeyle 4 bin 750 tonluk üretim kapasitesini elinde bulunduruyor. Mevcut ihracat talepleri ve piyasa dinamikleri doğrultusunda, işletmelerin yıllık ortalama üretimi 2 bin 500 ile 3 bin ton seviyelerinde gerçekleşiyor. Haziran ayının ilk günlerinde başlayan yoğun hasat mesaisi, ay sonuna kadar aralıksız şekilde sürdürülüyor.

Kafes sistemlerinden özenle toplanan somonlar, kalitelerini kaybetmemeleri için özel donanımlı kamyonlarda hızla şoklanıyor. Ardından işleme ve paketleme merkezlerine sevk edilen balıklar, uzun yolculuklarına hazır hale getiriliyor. Bu yılki yüksek su seviyeleri ve olumlu giden yağış rejiminin, üretim verimliliğine doğrudan katkı sağladığı belirtiliyor.

İHRACATIN BÜYÜK KISMI RUSYA PAZARINA

Kayseri menşeli Türk somonlarının küresel pazardaki en büyük alıcısı konumunda Rusya Federasyonu bulunuyor. Bölgeden gerçekleştirilen toplam balık ihracatının yüzde 70 ila 80'lik dilimi doğrudan Rusya'ya yönlendiriliyor. Pazar ağı sadece Rusya ile sınırlı kalmayıp; Japonya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Çin ve tüm Avrupa ülkelerini kapsayan geniş bir coğrafyaya yayılıyor.

TÜRKİYE'NİN İÇ SU ÜRETİMİNDEKİ YERİ NEDİR?

Türkiye, son yıllarda iç sularda yetiştirdiği alabalık ve Türk somonu ile Avrupa pazarında en büyük tedarikçilerden biri konumuna yükseldi. Bu stratejik büyümede Kayseri'nin rolü oldukça büyük önem taşıyor. Ülke genelinde üretilen toplam balık yumurtası ve yavrusunun üçte biri tek başına Kayseri'deki tesislerden karşılanıyor. Artan müşteri talepleri doğrultusunda, işletmelerin bu sezonki üretim hacmini geçen yıla kıyasla daha da yukarı çektiği ifade ediliyor.