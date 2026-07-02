Olayın ardından tarafların adliyede verdiği ifadeler dosyaya girerken, Deniz Akkaya evde kiracı olarak kaldığını ve tacize uğradığını öne sürdü. Ev sahibi Mustafa Kürşat Akcebe ise Akkaya'nın yalnızca misafir olduğunu savunarak tüm suçlamaları reddetti.

Deniz Akkaya: "Kiracı Olarak Taşındım"

İfadesinde yaklaşık bir ay önce Kartepe'deki eve taşındığını belirten Deniz Akkaya, aylık 25 bin TL kira konusunda sözlü anlaşma yaptıklarını ancak ev sahibinin isteği üzerine yazılı sözleşme hazırlanmadığını iddia etti.

Akkaya, evde yaşanan kanalizasyon arızasının ardından tartışma çıktığını, Mustafa Kürşat Akcebe'nin kendisini evden çıkarmaya çalıştığını ve bahçedeki demir korkuluklara doğru ittiğini öne sürdü.

Ayrıca Akcebe'nin uyuşturucu kullandığını gördüğünü, evde silah ve el bombası bulunduğunu söylediğini iddia eden Akkaya, tehdit edildiğini ileri sürdü.

Deniz Akkaya, daha sonra eve girişinin engellendiğini, kaldığı odanın anahtarının elinden alındığını öne sürerken, Akcebe'nin zaman zaman iç çamaşırıyla dolaştığını ve son olayda kendisini taciz ettiğini iddia ederek bu nedenle şikayetçi olduğunu ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi.

Ev Sahibi: "Kiracı Değil, Misafirdi"

Mustafa Kürşat Akcebe ise ifadesinde Deniz Akkaya'yı yaklaşık 30 yıldır tanıdığını belirterek, Akkaya'nın kitap yazmak için sakin bir yere ihtiyaç duyduğunu söylemesi üzerine evinin giriş katını tamamen yardım amacıyla kullanmasına izin verdiğini anlattı.

Akcebe, Deniz Akkaya'nın 9 Haziran'da yaklaşık 70 koli eşyayla eve geldiğini belirterek, "Kendisine evimi kiralamadım. Aramızda kira sözleşmesi ya da kira anlaşması olmadı. Sadece misafir olarak kaldı" dedi.

"Taciz Olayı Kesinlikle Yaşanmadı"

Ev sahibi Akcebe, Deniz Akkaya'nın yönelttiği taciz suçlamalarını da reddetti.

İfadesinde, "Ben hiçbir zaman slip donla bahçede dolaşmadım. O gün üzerimde şort ve tişört vardı. Evde el bombası ya da babamdan kalan silah olduğunu söylemedim. Uyuşturucu kullanmıyorum" ifadelerini kullanan Akcebe, Akkaya'nın kendisine iftira attığını savundu.

Akcebe ayrıca Deniz Akkaya hakkında uzaklaştırma kararı talebinde bulunduğunu ve evde bulunan eşyalarının alınmasını istediğini belirtti.

Soruşturma Sürüyor

Tarafların karşılıklı şikayetleri üzerine başlatılan soruşturma devam ederken, olayla ilgili adli sürecin önümüzdeki günlerde yeni gelişmelere sahne olması bekleniyor. Tarafların iddiaları soruşturma kapsamında değerlendiriliyor; bu aşamada suçlamalar hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.