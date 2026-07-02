Ünlü sunucu ve oyuncu İbrahim Selim ile 30 yaşındaki sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Sessiz sedasız nişanlanan çift, nikahın ardından Türkiye'ye dönerek bir konserde görüntülendi.

Uzun süredir birlikte olan ikili, evlilik haberini sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı. Yapılan ortak açıklamada, yeni bir yolculuğa çıktıkları belirtilerek sevenlerinden iyi dilekler istendi. Nisan ayında Keten'in düzenlediği bekarlığa veda partisinin ardından, çiftin yaz aylarında dünyaevine girmesi planlanıyordu.

YILBAŞI AĞACI ÖNÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ

Roma'daki nikah töreninin ardından yurda dönen çift, Tan Taşçı konserinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Aktarılan bilgilere göre, Ayşe Şeyma Keten evlilik teklifinin nasıl gerçekleştiğine dair detayları ilk kez paylaştı. Teklifin oldukça sade ve doğal bir ortamda yapıldığını belirten Keten, olayın evde, yılbaşı ağacının önünde abartıdan uzak bir şekilde gerçekleştiğini ifade etti.

İLİŞKİ SÜRECİ VE KAMUOYU YANSIMALARI

İbrahim Selim ve Ayşe Şeyma Keten'in ilişkisi, magazin gündeminde aşamalı bir seyir izledi. Keten'in daha önce katıldığı bir programda aşka kapalı olduğu bir dönemde Selim ile tanıştığını ve ona sonsuz güven duyduğunu ifade etmesi, çiftin temel bağını oluşturdu. Nisan ayındaki bekarlığa veda partisinden Roma'daki nikaha kadar uzanan süreç, ikilinin evlilik kararlarını planlı bir takvim çerçevesinde hayata geçirdiğini gösteriyor.