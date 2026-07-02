Zenica'daki Husejin Smajlović Arena'da oynanan karşılaşma, basketbolseverler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. İlk dört maçını da kazanarak C Grubu'nda zirvede yer alan 12 Dev Adam, Bosna Hersek deplasmanından da galibiyetle ayrılarak avantajını korumak istiyor.

Ev sahibi Bosna Hersek ise dört maç sonunda elde ettiği 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle grupta üçüncü sırada bulunuyor.

TRT 1'den Canlı Yayınlanıyor

Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Milli Takımın Kalan Grup Maçı

Ay-yıldızlı ekibin grup etabındaki son karşılaşması ise 6 Temmuz'da İsviçre'ye karşı oynanacak.

Aday Kadro

Sakatlığı nedeniyle Onuralp Bitim kadroda yer almazken, A Milli Takım'ın maç kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Adem Bona, Alperen Şengün, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Tarık Biberovic, Yiğit Onan, Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven ve Emre Melih Tunca.

12 Dev Adam, Bosna Hersek karşısında kazanarak Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki namağlup serisini sürdürmeyi amaçlıyor.