Kaza, Manavgat'ın en işlek noktalarından biri olan İbrahim Sözen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki minibüs sürücüsü, yaya geçidini kullanarak karşıya geçmek isteyen vatandaşları fark edince trafik kuralları gereği aracını yavaşlatarak durdu.

Bu sırada aynı istikamette ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü ise önündeki minibüsün durduğunu geç fark etti. Fren yapmasına rağmen duramayan araç, minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta da maddi hasar oluştu.

Yayalar Son Anda Kurtuldu

Kazanın meydana geldiği sırada yaya geçidinde bulunan vatandaşların büyük panik yaşadığı öğrenildi. Minibüs sürücüsünün yayalara yol vermek için zamanında durması olası bir faciayı önlerken, kazada ne araç sürücülerinin ne de yayaların yaralanmaması teselli kaynağı oldu.

Polis İnceleme Başlattı

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, araç sürücülerinin ifadelerine başvurdu. Maddi hasarla sonuçlanan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaza Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Öte yandan kaza anı, cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde minibüsün yaya geçidinden geçen vatandaşlara yol vermek amacıyla durduğu, birkaç saniye sonra arkadan gelen hafif ticari aracın hızını düşüremeyerek minibüse çarptığı anlar net şekilde görülüyor.

Uzmanlar, benzer kazaların önüne geçilebilmesi için sürücülerin özellikle yaya geçitlerine yaklaşırken takip mesafesini koruması ve hızlarını azaltması gerektiğine dikkat çekiyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.