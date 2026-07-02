ALANYA'nın Payallar Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, inşaat yasağına rağmen bir otel inşaatında çalışmaların sürdüğünü öne sürerek yetkililere çağrıda bulundu. Mahalle sakinleri, özellikle sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar nedeniyle dinlenemediklerini belirtti.

İddiaya göre, Payallar Mahallesi 14122 Sokak üzerinde devam eden otel inşaatında, yaz sezonunda uygulanan inşaat yasağına rağmen çalışmalar aralıksız sürüyor. Bölge sakinleri, sabahın ilk ışıklarıyla başlayan gürültü nedeniyle mağdur olduklarını ifade etti.

"Sabah 05.00'te Çalışmaya Başlıyorlar"

Mahalle sakinlerinden Sedat Karaca, inşaat faaliyetlerinin yasak olmasına rağmen devam ettiğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Cadde üzerindeki otel inşaatı nedeniyle uyuyamıyoruz. İnşaat jet hızıyla devam ediyor. Yasak olmasına rağmen sabah saat 05.00'te çalışmaya başlıyorlar. Yetkililerin bu duruma bir 'dur' demesini istiyoruz."

Mahalle Sakinlerinden Denetim Çağrısı

Bölgede yaşayan diğer vatandaşların da benzer sıkıntıları dile getirdiğini belirten Karaca, ilgili kurumların inşaat sahasında denetim yapmasını talep etti.

Mahalle sakinleri, yaz sezonunda yürürlükte olan inşaat yasağına uyulmasını isterken, yaşanan gürültü nedeniyle günlük yaşamlarının olumsuz etkilendiğini ifade etti. Yetkililerden konuya ilişkin inceleme başlatılması bekleniyor.