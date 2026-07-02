İSTANBUL'un Silivri ilçesinde TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Üç aracın karıştığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Büyükçavuşlu mevkisinde, TEM Otoyolu'nun Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. Aynı yönde seyreden üç araç, henüz belirlenemeyen nedenle birbirine çarptı.

Ekipler Seferber Oldu

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kazada 5 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik Kontrollü Sağlandı

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.