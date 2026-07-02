Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi Mertcan Tunca ile tatil rotasını İzmir'in Çeşme ilçesine çevirdi. Şifne bölgesinde vakit geçiren çift, su sporlarına olan ilgilerini motosurf yaparak gösterdi.

Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, kısa süre önce başlayan beraberliklerini artık gözlerden uzak yaşamak istemeyen ikili, tatil boyunca çevredeki vatandaşların ve basının ilgi odağı oldu. Su üzerindeki performanslarıyla dikkat çeken çift, sporu dinlenme anlarıyla birleştirdi.

MOTOSURF SIRASINDA KÜÇÜK KAZA

Denizdeki spor aktiviteleri sırasında Çağla Şıkel'in bacaklarında hafif sıyrıklar meydana geldi. Yaşanan bu ufak çaplı duruma ilk müdahaleyi sevgilisi Mertcan Tunca yaptı.

Tunca'nın dizlik takmasına yardımcı olmasının ardından Şıkel, motosurf yapmaya kaldığı yerden devam etti. Molalarda çiftin samimi halleri ve birbirlerine olan ilgisi objektiflere yansırken, ikili kendilerini çeken kameralara gülümseyerek el salladı.

İLİŞKİLERİNİN YENİ DÖNEMİ NASIL İLERLİYOR?

Geçmişte özel hayatını daha gizli tutmayı tercih eden Çağla Şıkel'in, Mertcan Tunca ile olan beraberliğinde daha açık bir tutum sergilediği görülüyor. Aralarındaki 13 yaş farkla magazin gündeminde yer alan çift, ilişkilerini saklama gereği duymadan kamuoyu önünde yaşıyor.

Zaman zaman Şıkel'in çocuklarının da eşlik ettiği belirtilen yaz tatili programının, Çeşme ve çevresinde bir süre daha devam edeceği öğrenildi.