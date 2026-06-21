Çivril’e bağlı Kıralan Mahallesi’nde gerçekleştirilen düğün sırasında S.Ş. (15) isimli çocuğun tüfekle havaya ateş açtığı öğrenildi. Açılan ateş sonrası saçmaların düğün alanındaki vatandaşlara isabet etmesi üzerine panik yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 11 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

DÜĞÜN EĞLENCESİ KISA SÜREDE KABUSA DÖNDÜ

Olayın ardından düğün alanında güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, ateş açtığı belirlenen 15 yaşındaki şüpheliyi gözaltına aldı. Olayda kullanılan tüfeğe de el konuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin inceleme başlatırken, yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi. Olay, düğün ve benzeri organizasyonlarda silahla havaya ateş açılmasının oluşturduğu tehlikeyi bir kez daha gündeme getirdi.