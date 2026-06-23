Türkiye'nin köklü demir-çelik üreticilerinden Kardemir, yerli üretim hamlesinde önemli bir eşiği aşarak Avrupa pazarına giriş yaptı. Şirket tarafından yapılan bildirimlere göre, tamamen kendi tesislerinde üretilen ilk yerli demir yolu tekerlerinin yurt dışına satışı resmen başladı.

Bu kapsamda Çek Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren bir şirketle masaya oturan Kardemir, yaklaşık 2,25 milyon dolar değerinde bir tedarik sözleşmesine imza attı. Anlaşma dahilinde üretilen tekerlerin ilk sevkiyat işleminin de başarıyla tamamlandığı aktarıldı. Bu gelişme, Türkiye'nin ağır sanayi ihracatında uluslararası pazarlara açıldığı yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

YILLIK 200 BİN ADET ÜRETİM KAPASİTESİ

Kardemir'in Avrupa pazarına sunduğu bu ürünler, temelleri yakın geçmişte atılan dev bir yatırımın sonucu olarak öne çıkıyor. Şirketin 2019 yılında devreye aldığı Demiryolu Tekeri Üretim Tesisi, yıllık 200 bin adetlik üretim kapasitesiyle uluslararası standartlarda faaliyetine devam ediyor.

Söz konusu tesiste yalnızca standart yük vagonları için değil; yolcu vagonları, lokomotifler, yüksek hızlı trenler ve şehir içi ulaşımda kullanılan hafif raylı sistemler için de özel tekerlek üretimleri gerçekleştiriliyor. Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen bu üretim hattı, farklı ulaşım araçlarının ihtiyaçlarına yanıt verebilecek esnekliğe sahip.

YERLİ ÜRETİM EKONOMİYE NASIL BİR KATKI SAĞLIYOR?

Uluslararası standartlarda demir yolu tekeri üretimi, yüksek teknoloji ve mühendislik altyapısı gerektiren stratejik bir endüstriyel alan olarak biliniyor. Türkiye'nin geçmişte tamamen dışa bağımlı olduğu bu kalemde kendi tekerini üretebilir hale gelmesi ve bunu ihraç etmesi, hem yurt içindeki döviz çıkışını engelliyor hem de cari açığın azaltılmasına doğrudan katkı sunuyor. Çek Cumhuriyeti'ne yapılan bu ilk ihracat, Türk ağır sanayisinin Avrupa pazarındaki rekabet gücünü ve üretim kalitesini kanıtlaması açısından da büyük önem taşıyor.