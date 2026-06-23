Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, yeni tip sürücü belgelerinin kullanım sürelerine ilişkin resmi bir uyarı yayımladı. Kurumun sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların ehliyetleri üzerinde yazan son geçerlilik tarihlerini mutlaka kontrol etmesi gerekiyor.

Açıklamada, belge süresi dolan veya dolmak üzere olan sürücülerin mağduriyet yaşamaması için harekete geçmeleri istendi. Bu durumdaki vatandaşların, en yakın nüfus müdürlüğünden randevu alarak yenileme işlemlerini gerçekleştirebileceği aktarıldı.

YENİLEME YAPILMAZSA NE OLACAK?

Mevzuat gereği, yeni tip ehliyetlerin sınıflarına göre 5 veya 10 yıllık periyotlarla yenilenmesi zorunlu tutuluyor. Belirtilen geçerlilik süresinin dolması halinde, söz konusu sürücü belgeleri hukuken geçersiz sayılıyor. Süresi dolmuş ehliyetle trafiğe çıkılması durumunda sürücülere idari para cezası uygulanıyor.

RANDEVU İŞLEMLERİ NASIL YAPILIYOR?

Ehliyet yenileme başvuruları için vatandaşlar, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden veya Alo 199 çağrı merkezini arayarak randevu oluşturabiliyor. Randevu gününde güncel sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve harç ödeme dekontlarıyla birlikte müdürlüklere gidilmesi, yenileme sürecinin sorunsuz tamamlanmasını sağlıyor.