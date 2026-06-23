Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde park halindeki bir motosiklet, kraliçe arının üzerine konması sonucu binlerce işçi arının akınına uğradı. Çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydettiği olay, bölgeye çağrılan bir arıcının müdahalesiyle güvenli bir şekilde sonlandırıldı.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) bildirdiğine göre, kovandan ayrılan kraliçe arı yol kenarında duran motosiklete yerleşti. Liderlerini takip eden işçi arıların da kısa sürede aynı noktada toplanmasıyla aracın büyük bir bölümü arı kümesiyle kaplandı. Çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine özel koruyucu kıyafetli bir arıcı geldi.

KRALİÇE ARI VE OĞUL VERME DAVRANIŞI

Uzman arıcı, motosikletin üzerindeki kraliçe arıyı dikkatli bir şekilde tespit ederek hazırladığı boş kovana yerleştirdi. Kraliçe arının güvenli bir alana taşınmasının hemen ardından, motosikleti kaplayan tüm işçi arılar da feromon kokusunu takip ederek yeni kovana giriş yaptı.

Arıların özellikle ilkbahar ve yaz aylarında kovanı bölerek yeni bir koloni kurma çabası olan 'oğul verme' davranışı, şehir içlerinde zaman zaman bu tür manzaralara yol açabiliyor. Kraliçe arı yorulup nereye konarsa, koloni de onu korumak amacıyla etrafında kenetleniyor. İnegöl'de yaşanan olayda da arıların bu doğal yer değiştirme döngüsü, kimse zarar görmeden profesyonel bir müdahale ile çözüme kavuşturuldu.