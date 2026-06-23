Alanya’da elektrik dağıtım şebekesinde yürütülen bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle çok sayıda mahallede planlı enerji kesintisi başladı. Yetkililerin açıkladığı programa göre kesintiler saat 09.00 itibarıyla devreye alınırken, çalışmaların kapsamına göre bazı bölgelerde enerji 12.00’de, bazı bölgelerde ise 16.00’ya kadar verilemeyecek.

ÇAMLICA, KADIPAŞA VE OBA’DA YATIRIM ÇALIŞMALARI

Şebeke güçlendirme ve altyapı yenileme çalışmaları kapsamında Çamlıca, Kadıpaşa, Oba ve Mahmutlar mahallelerinde planlı kesintiler uygulanıyor. Çamlıca Mahallesi’nde Dereköy, Köseli Akdüşlü ve Bobuşlu mevkileri ile Kadıpaşa Mahallesi Stad Caddesi çevresi kesintiden etkilenen noktalar arasında yer alıyor.

Elektrik dağıtım şirketi, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte enerji altyapısının daha güvenli ve daha dayanıklı hale geleceğini belirtti.

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ENERJİ VERİLEMİYOR

Sugözü, Uğrak, İmamlı, Özvadi ve Mahmutlar mahallelerinde ise bakım ve onarım faaliyetleri yürütülüyor. İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde sürdürülen çalışmalar nedeniyle belirlenen bölgelerde geçici enerji kesintileri uygulanıyor.

Mahmutlar Mahallesi’nde Namık Kemal Caddesi, Şahinler Caddesi ve Öğretmen Ahmet Keşoğlu Sokak çevresindeki aboneler de kesintiden etkilenen bölgeler arasında bulunuyor.

MAHMUTLAR’DA ÖĞLEDEN SONRA EK KESİNTİ

Mahmutlar’ın bazı bölümlerinde yatırım çalışmaları nedeniyle saat 13.30 ile 17.00 arasında ikinci bir kesinti programı uygulanacak. Kervan Saray Caddesi, 136 Nolu Sokak ve 144 Nolu Sokak çevresinde yaşayan vatandaşların elektrikli cihazlar konusunda tedbirli olmaları istendi.

Yetkililer, ekiplerin çalışmalarını planlanan süreden önce tamamlaması halinde enerji arzının belirtilen saatlerden daha erken sağlanabileceğini duyurdu.

KESİNTİDEN ETKİLENEN MAHALLELER

Planlı kesintilerin etkilediği mahalleler arasında:

Çamlıca

Kadıpaşa

Oba

Sugözü

Uğrak

İmamlı

Özvadi

Mahmutlar

Kargıcak

ve çalışma programında yer alan diğer bağlantılı yerleşim alanları bulunuyor.

Kaynak: Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Alanya elektrik kesinti programı.