Pennsylvania Üniversitesi onkoloji uzmanlarından Dr. Ezekiel J. Emanuel, modern beslenme alışkanlıklarında sıkça tercih edilen kahvaltılık gevreklerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Uzmanın açıklamasına göre, pratik olduğu için sabahları tüketilen bu ürünler aslında ciddi birer ilave şeker kaynağı olarak öne çıkıyor.

Meslek hayatında 35 yılı geride bırakan Dr. Emanuel, sağlıklı veya organik etiketiyle satılan birçok ambalajlı ürünün tüketiciyi yanıltabileceğini bildirdi. Üretim sürecinde yüksek ısı ve basınca maruz kalan tahıllar, içerdikleri doğal lif, vitamin ve mineralleri büyük oranda kaybediyor. Besin değerini yitiren bu rafine karbonhidratlara daha sonra lezzet vermesi amacıyla yapay aromalar ve yüksek oranda mısır şurubu ekleniyor.

GEVREK ENDÜSTRİSİNİN TARİHSEL DÖNÜŞÜMÜ

Kahvaltılık gevreklerin 1800'lü yılların sonunda bir sağlık hareketi olarak ortaya çıktığı biliniyor. Ancak günümüzde bu pazar, aşırı işlenmiş gıdaların egemen olduğu devasa bir endüstriye dönüşmüş durumda. Uzmanlar, tatlı niteliğindeki bu ürünlerin kahvaltılık olarak görülmesinden vazgeçilmesi gerektiğini vurguluyor.

KAN ŞEKERİ VE PANKREAS ÜZERİNDEKİ ETKİSİ NEDİR?

Sabah saatlerinde aç karnına tüketilen lifsiz ve yüksek şekerli gıdalar, vücutta kan şekerinin ani şekilde dalgalanmasına neden oluyor. Bu agresif yükseliş tablosu, pankreası normalden çok daha fazla insülin salgılamaya zorlayarak metabolik yorgunluğa zemin hazırlıyor. Sağlık profesyonelleri, güne başlarken işlenmiş karbonhidratlar yerine, kan şekerini dengede tutacak protein ve doğal lif açısından zengin alternatiflerin tercih edilmesini öneriyor.