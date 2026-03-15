Alanya'nın önemli turizm noktalarından biri olan Damlataş Mağarası, giriş bölümünde yapılacak yenileme çalışmaları nedeniyle geçici olarak ziyarete kapanacak. Alanya Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, mağaranın giriş alanında gerçekleştirilecek düzenleme ve yenileme çalışmalarının 14 Mart 2026 tarihi itibarıyla başladığı bildirildi. Çalışmalar kapsamında mağaranın ziyaretçi giriş bölümünde çeşitli iyileştirmeler yapılacağı belirtildi. Yetkililer, çalışmalar süresince ziyaretçilerin güvenliği ve projenin sağlıklı şekilde tamamlanabilmesi için mağaranın yaklaşık 45 gün boyunca ziyarete kapalı olacağını ifade etti. Belediye tarafından yapılan açıklamada, yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından mağaranın daha modern ve düzenli bir giriş alanıyla yeniden ziyaretçilerini ağırlayacağı kaydedildi.

Muhabir: Gülser YİĞİT