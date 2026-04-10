Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş ve ambalaj ham maddesindeki artış, ambalajlı suya peş peşe zam getirdi. Nakliye masrafı kabarınca, bir de pet şişe ve damacanada kullanılan plastik pahalanınca; raf fiyatları kısa sürede yukarı gitti.

5 litrelik pet şişe suda artış net şekilde görülüyor. Şubat ayında 26,00 TL olan 5 litrelik su, mart ortasında 29,50 TL’ye çıktı. Bugün yapılan son fiyat güncellemesiyle 36,00 TL seviyesine yükseldi. Bu tablo, son bir buçuk ayda 5 litrelik suya yüzde 38,45 oranında zam anlamına geliyor.

Bu artışın ardından piyasada gözler damacana fiyatlarına çevrildi ve damacanada da benzer bir sıçrama yaşandı. Son bir ayda damacana su fiyatlarının yüzde 40 civarında arttığı belirtiliyor. Daha önce 150 ile 250 lira bandında değişen damacana fiyatlarında artık başlangıç 205 liraya kadar geldi. 19 litrelik bir damacananın fiyatı ise 280 liraya kadar çıkabiliyor.

Bir vatandaş, “Su zaten temel ihtiyaç, her hafta ayrı fiyat duyuyoruz” diye söyleniyor.

Şu da var: Marketten ekmek alırken kimse suyu hesap kalemi yapmazdı, şimdi fişin en görünür satırlarından biri oldu.

Fiyatların arkasındaki iki ana başlık öne çıkıyor: akaryakıt zamları ve plastiğin ham maddesi. Suya sadece lojistik değil, ambalaj üretimi de yük bindiriyor. Pet şişelerin ham maddesi olan ve petrolden elde edilen polietilen tereftalatın (PET) maliyeti, küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla birlikte arttı.

Sektör temsilcileri de petrol fiyatlarındaki yükselişin ham madde maliyetlerini yukarı çektiğini, bunun da ambalajlı su fiyatlarına doğrudan yansıdığını vurguluyor. Alanya ve Antalya gibi turizm hareketliliğinin arttığı dönemlerde, ev ve iş yerlerinde su tüketimi de yükseldiği için bu zamların günlük bütçeye etkisi daha hızlı hissediliyor, yani…