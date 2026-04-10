Türkiye’nin orman ürünleri içinde adı son yıllarda daha sık duyulan koca yemiş (dağ çileği), hem “sağlık” hem de “ihracat” başlığında dikkat çeken bir ürüne dönüştü. Batı Karadeniz’in dağlık ve serin bölgelerinde doğal şekilde yetişen bu meyve, uluslararası pazarda “yumberry” ismiyle alıcı buluyor; bazı ülkelerde süper meyve olarak konumlandırılıyor.

Koca yemişin bilimsel adı Arbutus unedo. Özellikle Avrupa ve Asya pazarlarında gıda ve kozmetik tarafında ilgi gördüğü, Çin ve İngiltere gibi ülkelerde ürünün farklı formlarda değerlendirildiği ifade ediliyor. Yani mesele sadece “meyve satmak” değil; işin içinde işlenmiş ürün ve raf değeri de var.

KOCA YEMİŞİN FİYATI NEDEN BU KADAR KONUŞULUYOR?

Haberde aktarılan bilgilere göre koca yemişin ihracat potansiyeli yüksek. Yurt dışında lüks market raflarında kilosu “onlarca euro” seviyesine çıkabiliyor. Türkiye’de ise girişimcilerin doğru paketleme, ürün standardı ve ihracat planıyla bu meyveden ciddi gelir elde etmeye başladığı belirtiliyor.

Bu noktada küçük bir ayrıntı var: Her ürün gibi koca yemişte de kazanç, pazara erişim ve üretim ölçeğiyle doğrudan bağlantılı. “Bir anda zengin eder” türü anlatılar kulağa hoş geliyor ama iş o kadar kolay değil; satış kanalı yoksa elde kalan ürün de oluyor.

ÜRETİMDE AVANTAJ: DOĞAL YETİŞME, DAHA DÜŞÜK MALİYET

Koca yemişin öne çıkan taraflarından biri, Batı Karadeniz’in nemli ve serin iklimine uyumlu olması ve doğal ortamında neredeyse kimyasal işlem gerektirmeden yetişebilmesi. Bu da üretim maliyetini aşağı çekerken kâr marjını artırabilen bir unsur olarak öne çıkıyor.

Hani bazen köylü pazarında “ilaçsız, dağdan” diye satılan ürünler var ya… Koca yemişin hikâyesi de biraz buradan yürüyor.

SAĞLIK TARAFI: C VİTAMİNİ VE ANTİOKSİDAN VURGUSU

Bu meyvenin değerini yükselten bir diğer başlık besin içeriği. Haberde, koca yemişin yüksek C vitamini ve güçlü antioksidanlar içerdiği; bağışıklık sistemini destekleyici etkileriyle bilindiği aktarılıyor.

Öne çıkarılan kullanım/yarar başlıkları ise şöyle sıralanıyor: - Ağız içi yaraların iyileşmesine destek - Cilt sağlığını korumaya yardımcı etkiler - Vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı özellikler

TEK ÜRÜN DEĞİL: GIDADA, KOZMETİKTE, ÇAYDA

Koca yemiş sadece taze tüketilen bir meyve olarak kalmıyor. Haberde yer alan bilgilere göre kullanım alanı oldukça geniş: - Gurme mutfaklarda taze meyve - Reçel, marmelat ve meyve suyu üretimi - Kozmetik ve doğal bakım ürünleri - Bitki çayı ve doğal karışımlar

Bu çeşitlilik, ürünü tarımsal bir ürün olmanın ötesine taşıyor; endüstriyel değerini de artırıyor.

ALANYA’DA TALEP VAR MI, BU İŞ BURADA TUTAR MI?

Haber Batı Karadeniz merkezli bir üretim ve pazar hikâyesi anlatıyor. Yine de Alanya ve Antalya hattında “katma değerli tarım” ve “ihracata dönük ürün” arayışları uzun zamandır gündemde. Bu yüzden koca yemiş gibi yüksek fiyat konuşulan ürünler, turizm sezonunda artan tüketim ve hediyelik/yerel ürün ilgisi nedeniyle Alanya’da da merak uyandırıyor.

Bir vatandaşın söylediği gibi: “Turist farklı ürün arıyor, ama paketleme iyi olacak… yoksa kimse eline alıp bakmıyor.”

İHRACAT İÇİN ANA KONU: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE MARKA

Haberde uzman görüşlerine atıfla, koca yemişin Türkiye için önemli bir ihracat kalemi olabileceği belirtiliyor. Ancak bunun için iki kritik şartın altı çiziliyor: sürdürülebilir üretim ve markalaşma. Talebin artması, doğal olarak yeni yatırımcı ve üreticileri de bu alana çekiyor.

