Manavgat’ta ırmak kenarında yürüyüş yapan yabancı uyruklu kadın, köpeklerin kavgası sırasında kendi köpeğinin ısırmasıyla yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde köpek kavgası sırasında sahibinin yaralanması ile sonuçlanan olay, kısa sürede çevrede paniğe neden oldu. Irmak kenarında yürüyüş yapan Ukraynalı bir kadın, köpeklerin birbirine girmesiyle araya girdi… ama işler o anda değişti.

OLAY IRMAK KENARINDA YAŞANDI

Olay, Manavgat’ın Örnek Mahallesi sınırlarında, Rauf Denktaş Köprüsü çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ukrayna uyruklu Lutvila S., kucağındaki köpekle yürüyüş yaptığı sırada başka bir köpekle karşılaştı. İki köpek kısa sürede kavga etmeye başladı.

PARMAĞI AĞIR YARALANDI

Kavga sırasında kendi köpeğinin ısırmasıyla kadının işaret parmağı ciddi şekilde zarar gördü. Olayın ardından panik yaşayan kadın, yakınlardaki İlçe Halk Kütüphanesi’ne sığındı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden polis ve belediye barınak ekipleri yönlendirildi. Kütüphane girişinde bekleyen kurt köpeği ekipler tarafından kontrol altına alınarak araçla götürüldü.

KAMERALARA YANSIDI

Yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde kadının panik hali, köpeklerin kavga anı ve çevrede oluşan hareketlilik dikkat çekti.

“BENİ KENDİ KÖPEĞİM ISIRDI”

Yaralanan Lutvila S., polis ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından kadının durumunun kontrol altına alındığı öğrenildi.

Kadının, tercüman aracılığıyla verdiği ilk ifadede “beni kurt köpeği değil, kendi köpeğim ısırdı” dediği belirtildi. Olayla ilgili herhangi bir şikâyette bulunmadığı bildirildi.