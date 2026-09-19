Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20-23

Eylül 2026 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, ziyaretin ana gündemini New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu oluşturuyor.

Ziyaret kapsamında Erdoğan, "Güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler" temasıyla toplanacak olan genel kurulda dünya liderlerine seslenecek. Liderlerin genel görüşmelerinin ilk günü olan 22 Eylül'de kürsüye çıkacak olan Erdoğan'ın hitabını gerçekleştirmesi planlanıyor.

ABD TEMASLARI VE İKİLİ GÖRÜŞMELER

Diplomatik trafiğin oldukça yoğun geçeceği New York programında, BM Genel Sekreteri ve çok sayıda ülkenin devlet veya hükümet başkanıyla yüz yüze görüşmeler yapılacak. Küresel krizlerin gölgesinde belirlenen bu yılki BM teması, gerçekleştirilecek ikili diplomatik temasların stratejik önemini ve uluslararası kamuoyunun beklentisini daha da artırıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik temaslarının yanı sıra sivil toplum ve iş dünyasıyla da bir araya gelmesi öngörülüyor. Bu doğrultuda ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarının temsilcileri, Türk-Amerikan iş dünyası yöneticileri ve çeşitli düşünce kuruluşlarının yetkilileriyle düzenlenecek programlara katılım sağlanacak.