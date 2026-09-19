Trabzon'daki Papara Park stadyumunda oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisi öncesinde, futbolcuların ısınma turları sırasında tribünlerde hareketli anlar yaşandı. Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala iki takımın kalecileri saha zeminine geldi.

Trabzonspor'un eski kalecisi Uğurcan Çakır, ısınmak üzere sahaya adım attığında bordo-mavili taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Sahadaki atmosferin yükseldiği bu dakikalarda, Galatasaraylı kalecilerin zeminde olduğu esnada stadyum hoparlörlerinden "Katıla Katıla" şarkısı çalındı.

ANDRE ONANA İÇİN İDDİALI ÇAĞRI

Taraftarın Uğurcan Çakır'a yönelik tepkilerinin ardından Trabzonspor'un file bekçisi Andre Onana sahaya davet edildi. Stadyumdaki anons sisteminden Onana için "Süper Lig'in en iyi kalecisi geliyor" ifadeleri kullanılarak oyuncuya moral desteği sağlandı. Maç öncesi yansıyan detaylara göre, yaşanan bu anlar tribünlerin tansiyonunu doğrudan etkiledi.

DERBİLERDE MAÇ ÖNCESİ PSİKOLOJİK REKABET

Futbol derbilerinde takımların ısınma bölümleri, taraftar baskısının rakip üzerinde kurulmaya çalışıldığı kritik süreçler olarak öne çıkıyor. Stadyum müzikleri ve özel anonslar, ev sahibi ekipler tarafından kendi oyuncularının motivasyonunu artırmak ve saha avantajını pekiştirmek amacıyla geleneksel bir strateji olarak uygulanıyor.