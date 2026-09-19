İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Newcastle United, sahası St. James' Park'ta Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'yi ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, maça hızlı başlayan Newcastle United henüz 2. dakikada Joe Willock'un kaydettiği golle öne geçti. Bu golden sadece dört dakika sonra, 6. dakikada Lewis Hall farkı ikiye çıkaran isim oldu. İlk yarıda ev sahibi ekipten Yoane Wissa bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

HULL CITY'NİN TEK GOLÜ CHO'DAN

Mücadelenin ikinci yarısında toparlanmaya çalışan konuk ekip, oyuna sonradan dahil olan Mohamed-Ali Cho'nun 66. dakikada bulduğu golle umutlandı. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca Hull City beraberliği yakalayamadı.

İLK MAĞLUBİYET PUAN DURUMUNU NASIL ETKİLEDİ?

Sezonun ilk dört haftasını yenilgisiz kapatan Hull City, bu sonuçla ligdeki ilk mağlubiyetini tatmış oldu. Sahadan puansız ayrılan konuk ekip 8 puanda kalırken, galibiyete uzanan Newcastle United da puanını 8'e yükselterek rakibiyle puanını eşitledi.