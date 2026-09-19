Alanya'da 10 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek oda seçimleri öncesinde saha çalışmaları hız kazandı. Ponto MK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kuş, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda kırmızı listeye desteğini yineleyerek, seçim sürecindeki olası tahriklere karşı ekibini uyardı.

Seçim atmosferinde eleştirilerin ve manipülatif karalama kampanyalarının yaşanabileceğini aktaran Kuş, bu durumlara karşı sükunetin korunmasını istedi. Birlik mesajı veren Kuş, yola çıkarken kendilerini eleştirenlerin de alkışlayanların da olacağını hatırlatarak, en kalıcı cevabın sandık sonuçlarıyla verileceğini bildirdi.

HEDEF KIRMIZI LİSTE İLE BAŞARI

Açıklamasında destekçilerine seslenen Mehmet Kuş, 10 Ekim'deki seçimlerden başarıyla çıkmayı amaçladıklarını dile getirdi. Renginin kırmızı olduğunu vurgulayan Kuş, Alanya'nın hak ettiği hizmetlere kavuşması ve ilçe esnafının yüzünün gülmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı.

ODA SEÇİMLERİ ALANYA İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) mevzuatına ve 5174 sayılı kanuna göre faaliyet gösteren meslek kuruluşları, yerel ekonominin yönlendirilmesinde temel bir görev üstleniyor. Alanya gibi turizm ve ticaretin yoğun olduğu bölgelerde, meslek komitelerinin belirleneceği bu seçimler farklı iş kollarının doğrudan temsilini sağlıyor. Üyeler, kendi sektörlerinin ihtiyaçlarına yanıt verecek yönetim kadrolarını belirlemek üzere sandık başına gidecek.